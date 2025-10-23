Înscrierile pe compensatii.gov.md pentru sezonul rece 2025-2026 încep pe 3 noiembrie

În Republica Moldova, procesul de înregistrare în programul guvernamental „Ajutor la contor” va debuta duminică, 3 noiembrie 2025, și va dura întreaga lună noiembrie, anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.

Înscrierea se face pe platforma oficială compensatii.gov.md, unde sunt disponibile și secțiunile de autentificare/înregistrare și întrebări frecvente.

Autoritățile au anunțat că ajutorul va fi acordat în numerar: în cont sau prin oficiile Poștei, pentru a acoperi cheltuielile de încălzire și energie din perioada rece. Precizarea a fost reiterată în spațiul public în octombrie, când s-a comunicat că măsura face parte din programul „Ajutor la contor”.

Pentru a facilita procesul, Ministerul Muncii și Protecției Sociale angajează registratori care să ajute cetățenii la depunerea cererilor în localități, cu termen-limită pentru dosare la 31 octombrie 2025, semn că logistica de teren este în curs de organizare pentru noul sezon.

Înregistrarea este obligatorie pentru toți consumatorii casnici, indiferent dacă s-au înregistrat anterior, iar cererile depuse după sfârșitul lunii devin valabile începând cu luna următoare. Ministerul a subliniat aceste reguli în comunicatele din noiembrie 2024, valabile ca principiu și pentru actuala campanie.

Platforma compensatii.gov.md rămâne sursa oficială pentru depunerea cererilor și informare. Autoritățile recomandă înregistrarea din timp, pentru a evita aglomerația la început de lună.