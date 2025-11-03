Înregistrarea pentru compensații începe azi, 3 noiembrie, și va dura până pe 28 noiembrie

Natalia Plugaru, proaspăt învestită în funcția de ministră a Muncii și Protecției Sociale, a ținut o conferință de presă despre programul „Ajutor la contor” pentru sezonul rece 2025-2026, din lunile noiembrie – martie.

Ministra a anunțat, că procesul de depunere a cererilor pentru compensație la căldură începe astăzi și va continua până pe data de 28 noiembrie, iar cererea se depune exclusiv pe site-ul guvernamental compensație.gov.md „Este un proces simplu, rapid, accesibil tuturor și acest lucru ne demonstrează și experiența anului trecut. Acum, pentru cei care nu se pot înregistra online din diferite motive, se pot adresa asistenților sociali sau la specialiștii Centrelor Unificate de Prestare a Servicilor Publice (CUPS). Ei sunt singurii autorizați care pot să vă ajute în înregistrarea cererii pe site-ul guvernamental”, a precizat Natalia Plugaru.

Ministra Muncii și Protecției Sociale a mai adăugat, că echipa Ministerului, inclusiv asistenții sociali comunitari, sunt pregătiți pentru a face față fluxului de înregistrări.

Valoarea compensației se va stabili individualizat pentru fiecare familie și gospodărie aparte, luînd în calcul criterii precum sursă încălzirii, venitul familiei, numărul de membri, statutul acestora (pensionar, student, minor, persoană cu dizabilități și alte criterii). Persoana care depune cerere poate alege cum va primi banii: pe cardul social, pe care deja primește alte îndemnizații din partea statului, la oficiul poștal la prezentarea buletinului de identitate, sau într-un cont bancar, pe numele solicitantului principal. Important e momentul, că acest aspect trebuie indicat în cerere la momentul înregistrării.

Totodată, ministra Plugaru a atenționat cetățenii să fie prudenți atunci când primesc apeluri telefonice sau mesaje SMS prin care li se cer date cu caracter personal, date bancare, citat „pentru că în acest program nimeni nu sună, nimeni nu solicită aceste informații. Înregistrarea se face fie personal, individual, pe site-ul compensație.gov.md, fie cu ajutorul unei persoane de încredere, din familie în care aveți total încredere, sau cu ajutorul asistentului social.”

Natalia Plugaru a menționat că programul de compensații se desfășoară datorită asistenței partenerilor R. Moldova – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, sprijinului generos al Guvernului Italiei, care oferă suport în asigurarea tehnică și gestionarea tehnică acestui amplu program și proces de compensații.

Natalia Plugaru nu a putut spune, deocamdată, care va fi suma minimă și maximă oferită cetățenilor în calitate de compensație lunară, dar a precizat că datele incluse în cereri vor fi calculate minuțios cu ajutorul a 11 sisteme de date, cum ar fi cele de la Serviciul Fiscal de Stat, privind veniturile încasate, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția de Servicii Publice, furnizorii de energie, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă pentru determinarea statutului de șomer, universitățile care să ne confirme statutul de student, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității, pentru a confirma statutul de dizabilitate și Agenția de Guvernare Electronică MP pentru plăți.