Incident în r. Florești: o dronă găsită pe acoperișul unei case

O dronă a căzut în această dimineață într-o livadă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, impactând acoperișul casei paznicului, potrivit informațiilor comunicate de Poliția Republicii Moldova.

La fața locului se deplasează echipa tehnico-explozivă a Poliției, pentru a evalua dispozitivul și a asigura zona. În urma incidentului, persoanele aflate în apropiere au fost evacuate, iar polițiștii din Florești au instituit un perimetru de securitate până la finalizarea verificărilor.

Totodată, Ministerul Apărării anunță că, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale au detectat șase drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, pe fondul atacurilor masive asupra Ucrainei.

Prima dronă a fost observată pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior spre zona frontierei cu România, între localitățile Colibași (Cahul) și Vadul lui Isac, la altitudinea de aproximativ 1500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat instituțiile responsabile, inclusiv IGP.

Ulterior, alte cinci drone au fost detectate traversând spațiul aerian în zonele Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea s-a prăbușit pe acoperișul unei locuințe din Satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, incident pentru care poliția a evacuat zona și a instituit perimetru de securitate.

Autoritățile îndeamnă populația să nu atingă niciun obiect căzut la sol și să anunțe imediat structurile de ordine. Instituțiile statului monitorizează permanent situația și intervin prompt pentru protejarea populației.

