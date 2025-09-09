Incident fatal la o fermă

Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre cei doi bărbați, care lucra la ferma resepctivă, ar fi încercat să curățe un butoi cu bălegar, iar din butoi s-ar fi eliminat gaze.

Bărbatul și-ar fi pierdut cunoștința și a căzut. Acesta a fost văzut de un alt muncitor, care ar fi încercat să-l scoată afară din încăpere, dar s-ar fi prăbușit și el la podea.

Din nefericire, în urma incidentului ambii bărbați ar fi decedat intoxicați cu gaze.

Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.