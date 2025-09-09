Incident fatal la o fermă

Descoperirea macabră a avut loc astăzi, în jurul orei 09:45, în localitatea Bardar, din raionul Ialoveni, susțin sursele PulsMedia.MD.
Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre cei doi bărbați, care lucra la ferma resepctivă, ar fi încercat să curățe un butoi cu bălegar, iar din butoi s-ar fi eliminat gaze.
Bărbatul și-ar fi pierdut cunoștința și a căzut. Acesta a fost văzut de un alt muncitor, care ar fi încercat să-l scoată afară din încăpere, dar s-ar fi prăbușit și el la podea.
Din nefericire, în urma incidentului ambii bărbați ar fi decedat intoxicați cu gaze.
Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.