„Începeți să investiți, să consumați, lucrurile reintră în normal.”

Această măsură marchează sfârșitul unei perioade de politici monetare restrictive și este un semn că banca centrală se concentrează pe stimularea economiei.

Se dorește încurajarea consumului și a investițiilor, precum și menținerea inflației la un nivel optim pentru creșterea economică a țării – de 5,0 la sută, ±1,5 puncte procentuale.

Decizia BNM se bazează pe prognozele care arată o tendință de scădere a inflației.

Efectele acestei hotărâri vor fi vizibile treptat, prin scăderea dobânzilor la credite și depozite. BNM consideră că politicile stricte aplicate anterior au fost corecte și au ajutat la temperarea inflației anuale, care a scăzut la 8,2% în iunie 2025 față de 8,8% în martie.

Potrivit estimărilor BNM, inflația anuală va continua să scadă până la sfârșitul acestui an și în prima jumătate a anului viitor.

Expertul Veaceslav Ioniță spune că .„Reducerea simbolică a ratei de bază e un semnal de optimism prudent. BNM nu vrea să supraîncălzească economia, dar nici să o lase în stand-by. Este o invitație la reactivare, în special pentru:

– mediul de afaceri, care are nevoie de încredere pentru a relua investițiile;

sistemul bancar, care poate contribui la relansare prin politici de creditare mai dinamice;