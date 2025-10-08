Începând cu 2026, bursele elevilor și studenților vor depinde de reușita academică, iar restanțierii riscă să nu le mai primească

Cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 care reglementează sistemul de burse pentru elevi și studenți, aprobând o nouă denumire a acesteia – „Cu privire la cuantumurile burselor, soldelor lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic, studenții din instituțiile de învățământ superior și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar”. A fost modiicat și regulamentul aferent acestei Hotărâri de Guvern.

Potrivit notei informative prezentate de ministrul Dan Perciun, modificările au scopul „să se pună mai mult accept pe schimbările calitative din învățământul superior și pe modul de acordare a burselor de merit”.

„Dacă până acum nu exista nici o cerință din punct de vedere a reușitei academice pe care trebuia să o demonstreze studenții beneficiari de burse, acum acestea vor apărea. Respectiv, odată cu aprobarea modificărilor, pentru a obține o bursă de categoria a III, studenții vor trebui să înregistreze o medie anuală de cel puțin 6,5, pentru categoria a II – 7,5, iar pentru categoria I – 8,5. Credem că este important să transmitem mesajul că și bursele de merit depind inclusiv de reușita academică. Mizăm că asta va încuraja studenții să depună un efort și mai mare pentru viitor. În același timp, vor apărea noi măsuri de asigurare a transparenței: lista bursierilor urmează a fi elaborată și aprobată la senat de către universități, cu indicarea mediei academice și publicarea acesteia în așa fel, încât toată lumea care face parte din comunitatea academică să cunoască exact cine sunt beneficiarii de burse și care sunt mediile care au stat la baza deciziei de acordare a acestora.” – a explicat ministrul Perciun, în ședința Guvernului din 8 octombire 2025.

Potrivit p. 14 din Regulamentul de acordare a burselor de merit, „Bursele de merit se stabilesc anual, după sesiunea de vară, pentru studenții de la ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar și se acordă în baza rezultatelor academice obținute în anul de studii precedent, fiind acordate începând cu data de 1 septembrie a noului an de studii.”

Rămân în vigoare și bursele prezidențiale, care, în temeliul regulamentului sus-numit vor fi, anual, 15 la număr. Din ele „dintre care 10 pentru studenții de la ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate din instituțiile de învățământ superior și 5 pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar”. „Studenții/elevii pot beneficia de bursa de merit finanțată de la bugetul de stat o singură dată pe parcursul fiecărui nivel/ciclu de studii.”

Regumanetul mai prevede că „Nu pot candida la burse din bugetul de stat studenții/elevii care nu au realizat integral, în termenele stabilite, planul de învățământ pentru fiecare semestru precedent și nu au acumulat numărul stabilit de credite, inclusiv studenții/elevii restanțieri, cu excepția celor care nu au promovat sesiunea de examinare în termenele stabilite din motive întemeiate, confirmate prin documente justificative.”

Principalele categorii de burse plătite în țara noastră sunt burse de studii, burse de merit și burse sociale. Datele statistice pe care Ministerul Educației și Cercetării a fundamentat modificările indicate spun că, în urma cercetării în anul de studii 2024-2025, a situației academice a unui număr de 4702 studenți admiși la buget, s-a constatat că circa 700 (15%) din ei primesc o bursă chiar dacă au media academică de la 5,5 la 7.0.

Totodată, în anul academic 2024-2025, din totalul de 24.972 de studenți de la cele 9 instituții de învățământ superior, conform situației analizate la ciclul I de licență, învățământ cu frecvență, 2374 de studenți sau 9,58%, sunt restanțieri.

Autorii proiectului de hotărâre concluzionează că modificările aprobate azi, în vigoare din ianuarie 2026, vor contribui la direcționarea burselor către studenții cu cele mai bune performanțe.