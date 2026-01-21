Incidente

Incendiu la un centru de plasament din r. Dubăsari: 42 de persoane evacuate, un pacient rănit

Sursa foto: IGSU

Patruzeci și două de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la 05:31. Flăcările ar fi cuprins un pat dintr-o cameră situată la etajul I al instituției.

Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că focul a afectat salteaua pe care se afla un bărbat de 67 de ani, imobilizat la pat. Acesta a fost scos din zona de risc, a suferit arsuri la membrele superioare și inferioare și a fost preluat de echipajul medical, fiind transportat la spital pentru îngrijiri.

IGSU precizează că evacuarea celor 42 de persoane a fost efectuată pentru a preveni intoxicarea cu monoxid de carbon. Incendiul a fost localizat la 05:48 și stins complet la 05:57.

Cauza preliminară indicată de specialiști este nerespectarea regulilor antiincendiare la utilizarea focului deschis: bărbatul ar fi lăsat nesupravegheată o lumânare aprinsă pe noptieră, ceea ce ar fi dus la aprinderea mobilierului. În acest context, IGSU îndeamnă populația să nu lase lumânări sau candele aprinse fără supraveghere și să folosească suporturi stabile, preferabil metalice.

