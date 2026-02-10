Incidente

Incendiu la Camenca provocat de un scurtcircuit pe podul casei

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 9 februarie în locuința unui bărbat din orașul Camenca, după ce alimentarea cu energie electrică s-a întrerupt brusc. Proprietarul a ieșit afară pentru a verifica situația și a observat flăcări care ieșeau de sub acoperiș, auzind în același timp trosnetul șindrilei. Acesta a alertat imediat pompierii.

Potrivit informațiilor publicate de așa-numitele autorități din stânga Nistrului, pe podul casei, în imediata apropiere a cutiilor de distribuție ale instalației electrice, se afla un vas de expansiune al sistemului de încălzire, acoperit cu materiale textile. În urma unui scurtcircuit, țesătura uscată a luat foc.

Pompierii au intervenit prompt și au reușit să lichideze incendiul în scurt timp. Flăcările au afectat două grinzi ale planșeului și o foaie de șindrilă, fără a se înregistra victime.

