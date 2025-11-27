Incendiu catastrofal la Hong Kong: zeci de morți și sute de dispăruți în complexul rezidențial

În după-amiaza zilei de 26 noiembrie 2025, un incendiu de proporţii a izbucnit într-una dintre clădirile din complexul rezidenţial Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po District din Hong Kong. Focul a pornit de la schelele exterioare din bambus folosite la renovarea clădirii, iar flăcările s-au propagat rapid, cuprinzând mai multe turnuri de apartamente.

Autorităţile au ridicat alerta la nivel maxim(No. 5 alarm fire) mobilizând sute de pompieri, ambulanţe şi vehicule de intervenţie. Densitatea locuitorilor, plus materialele inflamabile de pe faţade, au făcut ca salvarea şi evacuarea să fie extrem de dificile.

După primele ore, bilanţul era deja grav: cel puţin 36 de persoane și-au pierdut viaţa, iar circa 279 sunt date dispărute, potrivit informaţiilor transmise de oficiali. Mai mulţi oameni sunt internaţi, unii în stare critică.

Investigatori şi oficiali locali au semnalat că focul s-a propagat prin schelele de bambus și plasele verzi care înveliseră clădirile, elemente inflamabile și vulnerabile, aflate în renovare. Această metodă de renovare, deşi comună, e criticată acum dur pentru riscul ridicat.

Complexul afectat cuprinde circa 2.000 de apartamente, locuite de mii de oameni, semn că impactul social este masiv. Incendiul de la Wang Fuk Court riscă să rămână în istorie ca una dintre cele mai devastatoare tragedii rezidenţiale din Hong Kong.