Incendiile de vegetație și de la gunoiști au cauzat pagube mediului

Secția Situații Excepționale Criuleni comunică, că de la începutul acestui an, pompierii au intervenit în 125 de cazuri de lichidare a focarelor de vegetație uscată, în urma cărora au fost distruse de flăcări 116 ha de vegetație, în localitățile raionului Criuleni.

La fel pompierii au intervenit în 65 de cazuri de lichidare a focarelor izbucnite pe teritoriile poligoanelor de depozitare a gunoiului, cumulativ, pe o suprafață de 8 ha.

În luna august, o comisie formată din angajați ai Secției Situații Excepționale, ai Inspecției pentru Protecția Mediului și ai Consiliului rainal Criuleni, a inspectat poligoanele de depozitare a gunoiului din toate localitățile, pentru a stabili care este gradul lor de pregătire pentru a nu permite incendii pe aceste teritorii.

Roman Onica, președintele grupuli de lucru, contactat de „Est-Curier”, a explicat că necesitatea acestei inspectări a apărut în urma unei prescripții date de către Inspectoralul General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar motivul a fost incendiul de la gunoiștea satului Boșcana, care a persistat mai multe zile și a bulversat spațiul public cu informații de diferit gen, despre cauze și motive.

„Noi am fost în toate primăriile și satele, în unele sunt câte 2-3 gunoiști. Majoritatea gunoiștilor sunt în gestiunea primăriilor. Pe alocuri s-a descoperit că nu este nici tractor la poligon, nici butoi cu apă, nici un buldozer, dacă tractorul e defectat. Gunoiștile, dacă sunt gestionate corect și apare incendiul, dacă se intervine promt, flăcările nu se propagă. La Boșcana paznicul e în vârful dealului, dar gunoiștea e în vale, și când s-a trezit deja incendiul se răspândea catastrofal” – spune Onica. Roman Onica a precizat că antreprenorului care a gestionat această gunoiște i-a expirat autorizația de mediu, iar alta nu i-a fost eliberată, din motive ce nu țin de voința sa.

La rezultatul activității acestei comisii vom reveni în următoarele publicații.

Au urmat incendii și la gunoiștile din alte localități, îar asta îi face pe pompieri să vină cu noi atenționări privind riscurile ce îi pasc pe cetățeni, în condițiile de vânt și umiditate redusă, care favorizează răspândirea focarelor de ardere, inclusiv pe arii extinse din sectorul forestier, terenurile agricole și sectorul locativ.

„În fiecare zi, comunitățile noastre se confruntă cu un pericol care nu este adus din afară, ci este provocat chiar de noi – incendiile de vegetație și focarele apărute pe poligoanele de gunoi. Cauza acestor tragedii nu este întotdeauna soarele arzător sau vântul puternic, ci, de cele mai multe ori, neatenția, neglijența și lipsa de responsabilitate. Un gest aparent mic – o țigară aruncată la întâmplare, un foc lăsat nesupravegheat, dorința de a scăpa rapid de resturile vegetale prin ardere – poate deveni în câteva clipe un dezastru. Flăcările se extind cu repeziciune, cuprind câmpurile, pădurile și chiar gospodăriile oamenilor. În urma lor rămân pământ pârjolit, aer înecat în fum, animale și păsări dispărute, sănătatea pusă în pericol și, nu de puține ori, pierderi de vieți omenești. Trebuie să înțelegem cu toții că focul nu este un joc. El poate aduce lumină și căldură, dar, scăpat de sub control, se transformă în cel mai crud dușman. De aceea, facem apel către fiecare locuitor:

– Nu ardeți resturile vegetale pe câmp sau în grădină. Există metode alternative, mult mai

sigure și prietenoase cu natura.

– Nu aprindeți foc în apropierea gunoiștilor sau a zonelor cu vegetație uscată.

– Nu aruncați țigări, chibrituri ori alte materiale aprinse pe sol.

– Supravegheați orice foc din gospodărie și stingeți-l complet înainte de a pleca.

– Dacă observați un început de incendiu, sunați imediat la 112. O reacție promptă poate salva

sute de hectare și chiar vieți.” – este mesajul pompierilor, semnat de loc. Tudor Porubin, ofițer SP a SSE Criuleni.