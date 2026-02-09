Încălzirea automobilului s-a soldat cu distrugerea acestuia

La data de 03.02.2026 s. Ișnovăț, raionul Criuleni, aproximativ la ora 05:10, proprietarul unui automobil de model Mercedes Sprinter a pornit motorul pentru a încălzi vehiculul. În același timp, a utilizat și soba de încălzire, lăsând automobilul nesupravegheat.

După aproximativ 30-40 de minute, proprietarul a auzit o bubuitură. Ieșind afară, a constatat că microbuzul ardea din interior, la nivelul torpedo-ului și sub capotă.

Imediat a solicitat intervenția pompierilor, care au acționat pentru stingerea incendiului.

În urma incendiului, automobilul a fost distrus în proporție de aproximativ 90%, ne-a comunicat ofițerul principal al SP al SSE Criuleni, locotenent-major al serviciului intern, Ogor Alina.

În acest context SSE Criuleni vine cu următoarele recomandări pentru cetățeni:

Nu lăsați vehiculele nesupravegheate în timpul încălzirii, mai ales dacă folosiți sobe sau alte surse de încălzire.

Verificați starea instalațiilor electrice și de încălzire înainte de utilizare, pentru a preveni scurtcircuitele și incendiile.

Nu depozita materiale inflamabile în interiorul sau în apropierea vehiculului.

Asigurați-vă că există stingătoare auto funcționale în vehicul și că știți cum să le utilizați.

În caz de incendiu, solicitați imediat ajutorul pompierilor, apelați 112 și nu încercați să interveniți singuri dacă flăcările sunt puternice.

Respectarea acestor reguli simple poate preveni pierderi materiale și accidente grave.