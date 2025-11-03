Încă un grup specializat în investiții fictive a fost destructurat

Mai multe percheziții în cadrul cauzei penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii privind investiții fictive au fost efectuate de către Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni și cu suportul BPDS „Fulger” .

Perchezițiile realizate constituie continuarea acțiunilor desfășurate în luna septembrie curent, când mai multe persoane au fost vizate în investigații similare, iar probele acumulate au condus la identificarea și documentarea altor membri ai grupării infracționale inclusiv și o parte a organizatorilor infracțiunii.

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă, precum și mai multe autoturisme de lux.

Din unul din automobile percheziționate a fost ridicat un dispozitiv de stocare a cripto-monedelor.

De menționat că, în cadrul acțiunilor speciale de investigație, s-a constatat că mai multe persoane transportau, pe timp de noapte, echipamente de calcul și cutii cu obiecte dintr-un oficiu amplasat în capitală, încercând să le ascundă.

Ca urmare, au fost autorizate percheziții în imobilul respectiv și în automobilele implicate.

În interiorul oficiului, care era complet funcțional și organizat cu aproximativ 25 de locuri de muncă, au fost depistate și ridicate 25 de unități de tip miniPC, indicând faptul că persoanele vizate au încercat să sustragă și să ascundă probe relevante pentru anchetă.

Ulterior, în urma percheziției unui mijloc de transport, au fost ridicate 23 de blocuri de sistem, cheile de la oficiu, zeci de perechi de căști, cabluri, telefoane mobile utilizate în activitate și un dispozitiv Proskit.

A fost aplicat sechestru pe mijloace financiare, care erau pe conturi electronice, echivalentul cărora constituie circa 100 de mii dolari SUA.

Toate persoane vizate au fost anterior implicate în investigații similare. Acestea au fost reținute și plasate în Izolatorul de Detenție Provizorie.

În prezent, se desfășoară acțiuni procesual-penale și măsuri operative pentru destructurarea ierarhiei grupului infracțional, identificarea tuturor membrilor implicați și documentarea integrală a activității acestora.

Totodată, sunt verificate informații privind alte oficii și locații utilizate de grup.