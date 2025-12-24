Încă două persoane intoxicate cu monoxid de carbon

Conform datelor IGSU, de la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 26 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon de la sobe, soldate cu 62 de victime, inclusiv 32 de copii și trei decese.

Ultimele victime sunt două persoane din Nisporeni, dintre care o minoră, au ajuns la spital după ce au suferit intoxicație cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată, comunică MOLDPRES.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Victimele, o fată de 22 de ani și o minoră de 10 ani, au fost transportate la spitalul raional pentru investigații medicale.

La moment, starea acestora este stabilă. Incendiu în locuință nu a fost înregistrat.

Cercetările preliminare arată că fumul sobei a pătruns în interiorul locuinței prin fisuri. Alte circumstanțe ale incidentului urmează să fie stabilite de autorități.

IGSU reamintește cetățenilor să verifice periodic sobele și canalele de evacuare a fumului, să nu utilizeze sobe defecte sau improvizate și să aerisească încăperile în timpul și după utilizarea sobei.