Încă 3 369 de familii vor beneficia de vouchere în valoare de 6 mii de lei

Programul EcoVoucher lansează astăzi, 3 octombrie, cea de-a 6-a sesiune din acest an, dedicată sprijinirii gospodăriilor cu doi copii și a familiilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani.

În total, aproximativ 3 369 de familii vor beneficia de vouchere în valoare de 6 mii de lei în această sesiune a programului, ce pune accent pe categoriile de populație care au nevoie de soluții practice pentru reducerea cheltuielilor la energie și creșterea confortului zilnic.

Selecția beneficiarilor s-a realizat pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.

Voucherele acoperă până la 70% din costul unui aparat nou – frigider sau mașină de spălat rufe și pot fi utilizate în rețeaua magazinelor partenere.

Beneficiarii au la dispoziție livrare gratuită și preluarea echipamentului vechi pentru reciclare.

„Această sesiune include familiile cu doi copii și gospodăriile cu persoane vârstnice, demonstrând abordarea consecventă a programului de a susține diverse categorii ale populației. Prin program, ne propunem să sprijinim direct beneficiarii, asigurându-le acces la echipamente eficiente energetic și la economii în facturile la energie,care pot fi utilizate pentru alte scopuri prioritare în gospodărie”, a declarat Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED).

Programul EcoVoucher are drept scop sprijinirea gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere energetic, reducerea consumului și diminuarea cheltuielilor pentru energie.

Electrocasnicele eligibile – frigidere (inclusiv cu congelator integrat, clasele A, B, C și D) și mașini de spălat rufe din clasa A – corespund standardelor de eficiență energetică și de Conformitate Europeană (CE).

Până în prezent, în cadrul Programului EcoVoucher, aproximativ 37.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de vouchere pentru electrocasnice mari.

Doar în ediția din 2025, finanțată de Norvegia, au fost valorificate peste 20.000 de vouchere.

„Suntem bucuroși să vedem cum EcoVoucher sprijină direct familiile cu copii și persoanele în vârstă din Moldova. Programul oferă soluții practice pentru reducerea costurilor de energie și la creșterea confortului în gospodării. În același timp, promovează eficiența energetică și protecția mediului. Susținem astfel inițiative care aduc beneficii reale atât oamenilor, cât și societății în ansamblu”, a declarat Kamilla H. Kolshus, Chargé d’Affaires a.i. al Biroului Ambasadei Norvegiei la Chișinău.

Printre beneficiarii rundei a V-a sunt și 21 gospodari din raionul Criuleni, care în mare parte și-au procurat mașini de spălat rufe.

Gospodăriile eligibile pot verifica disponibilitatea voucherului pe platforma verificarevoucher.cned.gov.md.

Programul EcoVoucher este implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M), implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Ediția curentă a Programului este finanțată de Norvegia.