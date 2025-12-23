În ultima săptămână din an, distribuitorul de energie a planificat lucrări. Vezi unde nu va fi curent

Or. Criuleni: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 23D (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 – pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;

2. S. Holercani parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor;

3. S. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;

4. s. Bălăbăneşti: str. Bălăbăneşti, Livezilor, s. Mălăieşti: str. Mălăieşti, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:20-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului;

5. s. Molovata parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 – pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene.