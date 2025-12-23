În ultima săptămână din an, distribuitorul de energie a planificat lucrări. Vezi unde nu va fi curent

Conform informației publicate de distribuitorul de energie, pe parcursul perioadei 24 decembrie – 29 decembrie 2025, în unele localități din raionul Criuleni va fi sistată livrarea de curent electric. Pentru a vă planifica activitățile cotidiene, salvați informația:
24 decemdrie:
- Or. Criuleni: străzile 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Chişinăului, Coţofană, Criuleni, Mioriţa, Orgheevscaea, Orhei parțial – în intervalul de timp între 08:30-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului;
- Or. Criuleni: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Oleg Coşevoi, Pobedî str-la, Păcii, Victoria – parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor;
- S. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:30 – pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;
- S. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene
- S. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 11:30-13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului
25 decembrie:
- Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene
26 decembrie:
- Or. Criuleni: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 23D (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 – pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;
2. S. Holercani parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor;
3. S. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;
4. s. Bălăbăneşti: str. Bălăbăneşti, Livezilor, s. Mălăieşti: str. Mălăieşti, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:20-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului;
5. s. Molovata parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 – pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene.
27 decembrie:
- Criuleni: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 23D (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;
2. s. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;
3. s. Molovata parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene.
29 decembrie:
- Or. Criuleni: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 23D (cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 – pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;
2. s. Molovata parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene
3. s. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;
4. s. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene;
5. s. Micleşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric;
6. s. Maşcăuţi, s. Răculeşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru manevre operative de scurtă durata.