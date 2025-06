În topul școlilor și al dascălilor 2025 – două instituții și 18 cadre didactice

Gimnaziul Slobozia Dușca și Liceul Teoretic „B. Dînga” din Criuleni sunt instituțiile care și în anul curent au luat întâietatea în clasamentul pe tipuri de instituții elevii cărora au obținut cele mai multe locuri premiante la olimpiada raională – trofeul Lider Top Olimpiada 2025.

La 23 mai, în cadrul festivității solemne Gala Olimpicilor 2025, Tatiana Stahi și Ana Novic, directoarele celor două instituții, au ridicat trofeele și diplomele pentru această performanță, din partea Direcției Educație a Consiliului Raional Criuleni.

„Al treilea an la rând suntem în topul celor mai bune gimnazii. Ne simțim mândri de colectivul profesoral care poate, dorește și reușește să identifice acei copii care vor să muncească, îi inspiră către rezultatele frumoase, pe care le demonstrează la concursul de inteligență. Avem 217 de elevi în școală, dintre care 9 au căpătat rezultate frumoase la raion și trei locuri și mențiuni la olimpiada republicană. Pentru a atinge performanțe, avem suficiente resurse pedagogice, dar pentru nivel republican, nu avem destule resurse, îndeosebi la disciplinele la care un elev, Istrati Andrei, s-a evidențiat. E vorba de chimie, biologie, fizică, partea de pregătire de laborator. Avem nevoie de dotare modernă, pentru că laboratoarele au rămas în urmă. Noi ca profesori, facem tot ce putem să ne ridicăm nivelul didactic, dar ce ține de asigurarea materială pentru activitatea de laborator, suntem departe de ce avem nevoie. Cum îi motivăm? Elevii care azi i-am remarcat sunt elevi muncitori pe parcursul tuturor anilor de studii. La unele discipline identifici elevii talentați, pe care natura i-a înzestrat. La unele discipline sunt elevii care au inițiativa, la altele – cei care sunt mai comunicabili, mai deschiși spre a face un proiect, iar la fizică/matematică îi motivăm pe cei care știu să muncească mai mult asupra lor. Îi motivăm diferit, dar până la urmă, acei care se dedică, aceia au rezultat” – a spus Tatiana Stahi, directoarea gimnaziului Slobozia Dușca, după nominalizare.

„La concursul respectiv liceul „B. Dânga” nu a cedat niciodată. 68 de elevi au primit în acest an nominalizări la olimpiada raională, locurile I, II, III și mențiune. Drept că niciodată până în acest an nu am avut 68 de elevi. Am avut maxim 58. E greu să menținem performanța respectivă, or, întâietatea avem șanse să o menținem. Noi avem parte de concurenți buni. Concurentul nostru principal rămâne liceul din Măgdăcești, dar avem și concurenți care s-au evidențiat în ultimul timp: Dubăsarii Vechi la mai multe discipline, Liceul Teoretic Mălăiești. Concurența ne mobilizează, și le spunem elevilor, la care discipline vor avea concurenți forte, ca să-i motivăm să se pregătească mai bine” – a spus Ana Novic, directoarea Liceului Teoretic „B. Dînga”.

Performanța instituțiilor are mai multe componente, iar una din ele este cadrul didactic care a condus elevul spre olimpiadă. Tocmai pentru a le recunoaște efortul, Direcția Educație a instituit și nominalizarea „Profesorul cu cei mai mulți elevi olimpici”.

Conform versiunii din 2025, cei mai mulți elevi cu diplome și mențiuni la olimpiada raională au următorii dascăli:

Rotari Olga, LT Criuleni – cu 7 elevi olimpici la biologie și ecologie;

Dumitrașco Zinovia, LT Criuleni – 6 oimpici la fizică;

Duda Elena, LT Criuleni – 6 elevi cu locuri la geografie;

Cotoman Mariana, LT Mălăiești – 5 elevi cu locuri la informatică;

Iațco Zinaida, LT Criuleni – 5 elevi la matematică;

Novic Ana, LT Criuleni – 5 elevi la istorie;

Maros Aurora, LT Criuleni – 5 olimpici la istorie;

Soltanici Liuba, LT Criuleni – 5 elevi la informatică;

Guzun Svetlana, LT Criuleni – 5 elevi cu locuri la chimie și științe;

Duhlicher Ludmila, LT Dubăsarii Vechi – 5 elevi la informatică și matematică;

Frunza Elena, LT Boșcana – 4 elevi la informatică;

Semeniuc Vera, LT Dubăsarii Vechi – 4 olimpici la chimie;

Afteni Nina, LT „N. Donici” Dubăsarii Vechi – 4 olimpici la biologie;

Morari Valentina, LT Mălăiești – 4 olimpici la geografie și ecologie;

Baluțel Nona, LT Cruglic – 4 olimpici la biologie și ecologie;

Istrati Ina, LT Boșcana – 4 elevi premiați la științe și fizică;

Stahi Tatiana, Gimnaziul Slobozia Dușca – 4 elevi la științe și ecologie;

Loghin Galina, Gimnaziul Izbiște – 3 elevi din ciclul primar la matematică, limba română și știință

„Sunt mândră de elevii mei, de succesul lor, dar în umbră a rămas foarte multă muncă. Munca aproape că nu se vede, doar rezultatele dau de știre. Îmi motivez elevii prin a le spune că tot ce fac este pentru ei, pentru viitorul lor, pentru părinți, pentru societate și chiar pentru tot globul pământesc!” – a spus una dintre profesoarele nominalizate, Zinovia Dumitrașco.

În imagine: profesorii cu cei mai mulți elevi olimpici la etapa raională