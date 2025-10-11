Sub motto-ul „Stop Investițiilor False!”, campania vine ca răspuns la o creștere explozivă a infracțiunilor financiare comise în mediul digital, care doar în anul 2025 aproape s-au dublat comparativ cu 2023.

„Această campanie nu este doar un mesaj de atenționare, ci o acțiune concretă pe care Poliția Națională o lansează pentru a proteja cetățenii. Mesajele de prevenire și avertizare vor fi prezente peste tot – în gări, în piețe, în transportul public și chiar difuzate de pe mașinile de poliție. Vrem ca fiecare cetățean, indiferent unde se află, să audă apelul nostru la vigilență și să înțeleagă că împreună putem opri escrocheriile. IGP va continua să fie în prima linie, nu doar prin investigații și sancționarea infractorilor, dar și prin educarea oamenilor, pentru ca nicio promisiune falsă să nu afecteze cetățenii noștri”, a declarat Viorel Cernăuțeanu, Șeful Poliției Naționale.

Cele mai frecvente fraude online întâlnite în Republica Moldova includ:

Escrocherii privind investițiile pe piața financiară (criptomonede) Escrocherii cu vânzarea bunurilor personale din țară cât și din străinătate Escrocheriile comise de persoanele care se prezintă ca fiind angajați a băncilor comerciale „Business E-mail Compromise” (BEC) – atacuri prin care sunt interceptate și manipulate comunicările oficiale pe e-mail între companii. Phishing și Smishing – tentative de a obține date personale și financiare prin mesaje false trimise prin e-mail sau SMS.

„În spatele cifrelor se ascund povești reale de oameni păgubiți. În doar un an, prejudiciile cauzate de fraude online au crescut de aproape trei ori – de la 73 de milioane la peste 211 milioane de lei. Potrivit datelor statistice naționale, în anul 2025 au fost înregistrate peste 1.225 de infracțiuni financiar-bancare, iar în anul 2024 au fost raportate 832 de infracțiuni similare. Este un semnal de alarmă că fiecare dintre noi trebuie să fie mult mai atent în spațiul digital”, a declarat Iurie Roșca, Șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul Inspectoratului General al Poliției.

Experiența Estoniei, unul dintre liderii mondiali în securitate cibernetică, este adusă în Moldova prin expertiza Academiei de Guvernare Electronică (eGA). Experții străini vor prezenta bune practici privind prevenirea escrocheriilor online și, mai ales, modalități eficiente de comunicare cu cetățenii, pentru ca aceștia să fie mai bine informați și mai protejați.

„De mulți ani, Republica Moldova a fost unul dintre cei mai apropiați parteneri ai noștri în cooperarea în domeniul securității cibernetice. Prin activitatea noastră comună am văzut nu doar o voință politică puternică, ci și o dedicare reală din partea profesioniștilor din diverse instituții, care se preocupă de protejarea cetățenilor lor în mediul online. Acesta este și motivul pentru care Uniunea Europeană continuă să investească în reziliența cibernetică a Moldovei și motivul pentru care eGA este mândră să susțină campanii precum „Stop Investițiilor False!”. Conștientizarea este prima linie de apărare, iar Moldova demonstrează leadership prin modul în care abordează deschis riscurile și acționează din timp, înainte ca și mai mulți oameni să cadă pradă acestora.”, a subliniat Ene Višnev, expert senior în securitate cibernetică la eGA.

Campania se va desfășura pe parcursul lunilor octombrie –noiembrie și include o gamă variată de activități de informare: distribuirea de materiale educative (flyere, manuale), campanii de publicitate socială în spații publice, magazine, taxiuri și panouri stradale în 11 localități din țară.

Mesaje audio de avertizare vor răsuna în gări, transport public și piețe, iar spoturile sociale vor fi difuzate la cele mai populare posturi de radio din Moldova.

De asemenea, mediul online va juca un rol central: o serie de videoclipuri satirice, realizate cu implicarea influencerilor locali, vor demasca cele mai comune scheme de fraudă, transmițând un mesaj clar – „nu te lăsa păcălit!”.

„Fiecare are un telefon în mână și dă mai departe informații. Asta înseamnă putere, dar și responsabilitate. Dincolo de avantajele mediului digital, trebuie să fim vigilenți și conștienți de riscuri. Iar protejarea oamenilor în fața acestor pericole nu ține doar de autorități – este o responsabilitate pe care o împărțim cu toții”, a subliniat Lilu Ojovan, influencer și formatoare de opinii.