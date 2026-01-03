În Republica Moldova va fi creată Uniunea Mediatorilor

Elaborat cu scopul de a reduce volumul de muncă a instanțelor judecătorești și de a crește calitatea serviciilor de mediere proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului a fost votat de Parlament în cadrul ședinței din 29 decembrie 2025, informează Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

Proiectul noii legi privind medierea și statutul mediatorului prevede că persoanele implicate în anumite litigii civile, de familie și de muncă sunt obligate să participe la o ședință de mediere.

La respectiva ședință se va decide dacă părțile vor să înceapă procesul de mediere sau dacă doresc să soluționeze litigiul în instanța de judecată.

De asemenea, părțile vor trebui să achite pentru această ședință o taxă de 10% din salariul minim pe țară, ceea ce constituie, în prezent, 550 de lei.

De plata acestei taxe vor fi exceptate persoanele implicate în litigii de muncă.

Astfel, părțile se vor putea adresa în judecată doar după participarea la cel puțin o ședință de mediere în cazul litigiilor civile, a căror valoare nu depășește 50 de salarii medii pe economie, echivalentul aproximativ a 805 000 de lei (fără a se lua în considerare dobânzile, penalitățile, cheltuielile de judecată).

Același lucru va fi aplicat și în cazul litigiilor ce rezultă din conflictele dintre soți, foști soți, alți membri ai familiei sau concubini, privind exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, întreținerea copiilor, precum și orice alte neînțelegeri dintre aceștia.

Excepție vor face litigiile aferente cazurilor de violență în familie și de desfacere a căsătoriei.

Totodată, pentru a promova soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor și a încuraja utilizarea medierii, autorii proiectului au propus ca, în cazul în care, până la depunerea cererii de chemare în judecată, părțile au participat la procesul de mediere, dar procesul de mediere a încetat fără încheierea tranzacției de mediere, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se va reduce cu 25%.

Documentul prevede și crearea Uniunii Mediatorilor, care va conduce și va coordona la nivel național activitatea mediatorilor, va asigura respectarea normelor deontologice și disciplinei profesionale și va coordona procesul de formare profesională inițială și continuă a mediatorilor.

Proiectul legii privind medierea și statutul mediatorului va intra în vigoare după șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Prevederile care se referă la obligativitatea primei ședințe de mediere în litigiile de muncă și familie vor intra în vigoare peste 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial, iar cele care se referă la litigiile civile – peste 24 de luni.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției, în colaborare cu Consiliul de mediere, și transpune integral Directiva UE în domeniul medierii.

Potrivit datelor statistice, anul trecut în Republica Moldova au fost 2 600 de adresări la Consiliul de mediere și, în rezultat, au fost încheiate 2 477 de contracte de mediere. Totodată, rata de succes a procedurii de mediere constituie 98,9%.