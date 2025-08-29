Social

În raioanele Criuleni și Dubăsari migrația internă a populației după reședința obișnuită anterioară e mai mare ca în Chișinău

Conform datelor recensământului din 2024, și-au schimbat reședința obișnuită la nivel de raion/municipiu 9,7% din populația țării sau 233,3 mii persoane.

Municipiile/raioanele cu cea mai mare pondere a populației care au avut anterior reședința obișnuită (locul de trai) în alt raion/municipiu sunt mun. Bălți, raioanele Anenii Noi și Ialoveni – cu ponderi mai mari de 15%, comunică Biroul Național de Statistică.

La polul opus, unitățile administrativ-teritoriale cu cea mai mică pondere a populației care a avut anterior reședința în alt raion/municipiu sunt raioanele Briceni, Cantemir, Ștefan Vodă și UTA Găgăuzia – toate cu o pondere mai mică de 6%  Figura 11).

Figura 11. Ponderea persoanelor care au avut reședința anterioară
în alt raion/municipiu pe raioane/municipii, %

