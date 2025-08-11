Economic

În căutarea soluțiilor pentru asigurarea cofinanțarii proiectelor cu asistență externă

Primăriile din Republica Moldova câștigă tot mai frecvent proiecte internaționale impunătoare, precum cele obținute recent de comuna Cubolta din raionul Sângerei, în valoare de 1,5 milioane euro, însă,bugetele locale sunt prea mici pentru a onora contribuția proprie de 10–20% impusă de regulamentele de finanțare.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 11 august 2025
0 1 minut pentru citire
sursa foto: CALM

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a avut recent o întrevedere  cu ministra Finanțelor, Victoria Belous, și alți reprezentanți ai ministerului, pentru a discuta provocările legate de cofinanțarea proiectelor cu asistență externă și identificarea unor soluții sustenabile care să sprijine dezvoltarea locală

Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a subliniat necesitatea creării unui fond de stat dedicat cofinanțării, în special în contextul integrării europene a Republicii Moldova. „Este nevoie de a susține primăriile în acest demers, astfel încât să poată atrage investiții importante în localitățile noastre”, a declarat V. Furdui.

Vicepreședintele CALM, Leonid Boaghi, primarul satului Sireți, Strășeni, a propus modificarea Măsurii 3.1 din FNDRL pentru extinderea eligibilității către toate proiectele cu finanțare externă, precum și introducerea unei componente de cofinanțare în fondurile existente – Rutier, Ecologic, Eficiență Energetică etc.

Vicepreședintele CALM, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, Ialoveni, a evidențiat beneficiile colaborării între autoritățile locale și cele centrale: „Dacă administrația publică centrală ne va întinde o mână de ajutor și va cofinanța acele 2–10 sau 20% din fondurile pe care le aducem noi, cresc șansele ca să dezvoltăm R. Moldova mult mai rapid.”

Primara de Telița, Anenii Noi, Rodica Rusu, a menționat că, deși există aproximativ zece programe europene la care pot aplica primăriile, problema cofinanțării rămâne un obstacol major, chiar și în cazul simplificării procedurilor birocratice.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost de acord cu necesitatea identificării unor soluții sustenabile, inclusiv prin dezvoltarea de mecanisme și proceduri eficiente, inspirate din bune practici internaționale, care să sprijine autoritățile locale în realizarea proiectelor de dezvoltare.

În cadrul întrevederii au fost abordate și alte teme esențiale, precum dificultățile în executarea lucrărilor publice, achiziționarea echipamentelor și tehnicii specializate, obstacolele întâmpinate în procesul de achiziții publice, dar și asigurarea resurselor necesare pentru achitarea creșterilor salariale din cadrul APL. Ministerul Finanțelor a dat asigurări că nu vor exista rețineri la plata salariilor.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 11 august 2025
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

„Începeți să investiți, să consumați, lucrurile reintră în normal.”

7 august 2025

120 de servicii publice vor putea fi achitate direct din telefon, fără comision

3 august 2025

Cum oprim lăcustele?

31 iulie 2025

În Republica Moldova a crescut numărul milionarilor

28 iulie 2025
Back to top button