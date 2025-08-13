În atenția autorităților publice și ONG-lor preocupate de sănătatea Nistrului

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) Moldova lansează un nou apel de granturi destinat susținerii inițiativelor locale în domeniul protecției mediului și reabilitării ecosistemelor acvatice.

Apelul este deschis în cadrul proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru” și vizează consolidarea capacităților organizațiilor societății civile, autorităților publice locale și altor entități relevante în promovarea soluțiilor verzi și sustenabile.

Măsurile propuse de PNUD Moldova sunt destinate reabilitării biodiversității în Parcul Național „Nistrul de Jos”, care cuprinde 61.883,99 hectare situate situate pe malul stâng al râului Nistru în 6 localități din raionul Căușeni, 8 localități din raionul Ștefan Vodă și 4 localități din raionul Slobozia. Zona este recunoscută ca sit Ramsar de importanță internațională, în conformitate cu Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Statutul Ramsar are ca obiectiv conservarea și protejarea habitatelor naturale valoroase, specifice ecosistemelor acvatice, precum și menținerea biodiversității asociate acestora.

În justrificarea lansării apelului, PNUD Moldova specifică următoarele:

„În ciuda importanței sale recunoscute, integritatea ecologică a Nistrului de Jos este supusă unor presiuni crescânde. Printre factorii principali se numără reglarea debitului râului prin complexul hidroenergetic Nistru (Ucraina) și hidrocentrala Dubăsari, care au modificat regimul natural al inundațiilor, au redus inundațiile sezoniere și au afectat transportul sedimentelor. Aceste modificări hidrologice au deteriorat ecosistemele umede din aval, conducând la pierderea habitatelor, întreruperea conectivității acvatice și declinul zonelor de reproducere pentru pești și păsări acvatice. Alți factori precum agricultura nesustenabilă, pășunatul excesiv, speciile invazive și poluarea contribuie la degradarea constantă a biodiversității și a funcțiilor ecologice. Studiile și evaluările de teren din ultimii ani confirmă că o mare parte din ecosistemele acvatice și de luncă din Nistrul de Jos sunt într-o stare ecologică moderată până la precară și că intervențiile de reabilitare sunt necesare și fezabile. Zonele umede s-au redus sau au secat, vegetația riverană a fost pierdută, iar populațiile de pești și amfibieni sunt în declin. Restaurarea regimului hidrologic, a mozaicurilor de habitate și a practicilor durabile de utilizare a terenurilor este esențială pentru menținerea acestor ecosisteme. Parcul Național „Nistrul de Jos”, înființat ca zonă protejată pentru conservarea acestor ecosisteme unice, joacă un rol esențial în protejarea biodiversității rămase în regiune. Totuși, conservarea eficientă necesită nu doar protecție legală, ci și restaurare ecologică activă, management participativ și colaborare cu comunitățile locale și alți actori interes”.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 2 septembrie 2025, ora 16:30. Apelanții potențiali se pot înregistra la o sesiune de informare, care va avea loc pe data de 19 august 2025, ora 10.00,

Proiectel pot viza:

– Restaurarea meandrelor, brațelor laterale și zonelor umede ale luncii pentru a îmbunătăți retenția apei, habitatul biodiversității și conectivitatea ecologică;

– Refacerea zonelor umede degradate sau secate prin intervenții hidrologice (de ex. reconectarea canalelor, eliminarea blocajelor);

– Replantarea și reabilitarea vegetației native riverane și de luncă;

– Eradicarea sau controlul speciilor invazive dăunătoare habitatelor și speciilor locale;

– Îmbunătățirea habitatelor pentru speciile țintă (de ex. locuri de reproducere pentru pești, bălți pentru amfibieni, platforme de cuibărit);

– Refacerea coridoarelor ecologice și a zonelor tampon pentru reducerea fragmentării habitatelor;

– Implementarea de soluții bazate pe natură (de ex. micro-rezervoare, filtre vegetale, captoare de sedimente) pentru a crește reziliența climatică;

– Crearea sau îmbunătățirea traseelor ecologice, platformelor de observare sau panourilor interpretative care promovează accesul neintruziv în habitatele naturale;

– Dezvoltarea de produse eco-turistice tematice pe biodiversitate (de ex. trasee pentru observarea păsărilor, tururi ghidate cu canoe, instruiri privind eco-ghidarea);

– Sprijinirea întreprinderilor de turism comunitar legate de conservarea biodiversității (de ex. centre de informare cu privire la conservarea biodiversității);

– Proiectarea și amplasarea de materiale informaționale care sporesc conștientizarea cu privire la situl Ramsar și Parcul Național (de ex. hărți, broșuri, puncte informative bazate pe coduri QR);

– Consolidarea cooperării cu școlile și instituțiile culturale locale pentru integrarea tematicilor de conservare a biodiversității.

Activitățile urmează să fie implementate pe o perioadă de 15 luni, începând cu luna octombrie 2025 și încheindu-se până în luna decembrie 2026. Acest interval de timp va permite organizației neguvernamentale selectate să planifice, să lanseze și să execute un set cuprinzător de activități de reabilitare a biodiversității pe parcursul mai multor cicluri sezoniere, aspect esențial pentru restaurarea eficientă a ecosistemelor acvatice și riverane.