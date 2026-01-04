În al noulea an numărul beneficiarilor s-a triplat

Anul 2025 a fost cel de-al 9-lea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă, comunică Serviciul fiscal de Stat.

Astfel, 45 353 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală dintre care 41767 desemnări au fost validate în sumă totală de 19 922 257,33 lei.

Numărul contribuabililor care efectuează desemnarea procentuală a crescut constant de la 16 182 persoane fizice în primul an de implementare a mecanismului, până la 41 767 persoane fizice în anul 2025.

De asemenea, de la an la an se constată o creștere a numărului de beneficiari ai desemnării procentuale, de la 302 în anul 2017 până la 1 050 în anul 2025.

Cele mai multe organizaţii către care s-au direcţionat 2% au sediul în mun. Chişinău, ceea ce reprezintă circa 55% din numărul total al beneficiarilor desemnării procentuale din 2024, restul au ajuns către organizaţiile înregistrate în celelalte raioane ale ţării.

Potrivit raportului oficial prezentat de SFS în anul 2025, în raionul Criuleni au fost 866 desemnări procentuale cu valoare de 281 161,95 lei . Numărul beneficiarilor mecanismului desemnării procentuale a fost de 19 entități.

În topul clasamentului valoric sunt:

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul „Sfîntul Arhanghel Mihail”, din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, or. Criuleni – 54 918,09 lei;

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul „Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail”,din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, s. Cruglic, r. Criuleni – 30 150,42 lei;

Comunitatea DOR, Drăsliceni – 14 638,08 lei;

Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă Română “Sfânta Parascheva de la Iași” s. Ratuș, com. Drăsliceni, raionul Criuleni – 9 054,25 lei;

Asociația Obștească Clubul Sportiv de Fotbal din Măgdăcești – 9 003,53lei;

Comunitatea Religioasă Parohia cu Hramul „Acoperămîntul Maicii Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din s. Maşcăuţi, r. Criuleni – 8 540,14 lei, etc.

În raionul Dubăsari 336 desemnări procentuale au fost efectuate pentru șase beneficiari în valoare totală de 11.743, 38 lei. Cea mai mare sumă a fost direcționată pentru Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul „Sf. Dumitru” din Coșnița – 49.381, 75 lei, iar pentru Parohia „Sf. Gheorghe”din Ustia – 27.241,89 lei; Asociația Obștească de Fotbal, r-nul Dubăsari – 3 663,19 lei, etc.

Desemnarea procentuală este procesul prin care persoanele fizice pot direcționa 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget, către una din organizațiile necomerciale din țară.

Mecanismul dat este valabil pentru contribuabilii persoane fizice rezidente, care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare şi achită integral şi în termen impozitul pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea. Se realizează prin depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit, depusă în termenul stabilit de legislație (30 aprilie).

Desemnarea procentuală poate fi făcută și de către persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar) prin completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit, depusă în termen.

Mai multe date statistice pot fi vizualizate în Raportul privind desemnarea procentuală în anul 2025, care poate fi accesat aici.