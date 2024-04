În ajutor angajatorilor – un ghid despre dreptul la muncă

Un consorțiu de asociații obștești a lucrat aproape un an la elaborarea unui ghid pentru angajatori, care să le ofere toate răspunsurile înainte să ia o decizie de a angaja o persoană cu dizabilități sau de a transforma afacerea lor în una cu mai multe aspecte sociale în prim plan, mai incluzivă.

Despre efortul organizațiilor de a elabora acest ghid, necesitatea lui și plusvaloarea pe care o oferă societății, discutăm cu Victoria Secu, directoarea executivă a AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, una dintre organizațiile implicate în elaborarea documentului.

– Stimată Victoria Secu, care este istoria apariției acestui ghid, care se numește „Mai mult decât un loc de muncă. Ghid pentru angajatori privind angajarea persoanelor cu dizabilități”?

– Ghidul a apărut ca o necesitate de a informa suplimentar agenții economici, angajatorii, despre avantajele angajării persoanelor cu dizabilități și felul în care ei pot oferi mai mult decât un loc de muncă pentru aceste persoane. Am vrut să arătăm practici, istorii de succes, informații utile, care i-ar ajuta să facă acest pas.

– Înainte de a purcede la elaborarea lui, ați făcut sondaje printre angajatori? A fost nevoie de elaborarea unui asemenea îndrumar?

– Am avut un dialog activ cu angajatorii, ca să aflăm care sunt obstacolele, percepția lor vizavi de acest aspect. Am sesizat că la mijloc sunt multe frici și multe aspecte legate de felul în care nu cunosc ce prezintă persoanele cu dizabilități, care sunt necesitățile lor, ce pot și cum se adaptează la un colectiv, cum se asigură suport la locul de muncă, și multe alte aspecte. Ne-am gândit că e bine să reflectăm aceste lucruri în ghidul dat. Am analizat tot ce există în Republica Moldova la moment pe această temă și ghidurile care arată soluții pentru adaptarea nemijlocită a locului de muncă, pe anumite aspecte specifice și ne-am străduit în acest ghid să arătăm toate aceste aspecte legate de angajare pe o scară mai largă. Neam dorit ca să avem un ghid ca o bibliotecă de resurse. Persoana care-l deschide va avea la dispoziție trimiteri la cadrul legal, cu linkuri necesare care să-l ducă la regulamente, la articole concrete din legislație, la istorii de succes, la foarte multe resurse bibliografice care să-l ajute pe angajator să ia o decizie. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat online de pe acest link, plasat pe pagina noastră, fcps.md.

– Cât timp v-a luat să-l elaborați?

– Am lucrat cu alte două organizații de la Bălți – „Casmed” și „Clinica Juridică Nord”, pe parcursul unui an. Am analizat practicile din țara noastră și din multe alte țări și continente, am inclus multe exemple de angajare a persoanelor du dizabilități din Republica Moldova. Am indicat resurse, platforme, site-uri, pe care angajatorii interesați ar putea să vadă mult mai multe istorii și beneficii pe care le pot avea atunci când angajează persoane cu dizabilități.

– Ce câștigă o societate care respectă dreptul persoanelor cu dizabilități la muncă?

– În primul rând, felul în care fiecare persoană este tratată cu demnitate și respect și i se asigură oportunități egale privind accesul la un loc de muncă. Pe lângă faptul că devine mai empatică, mai tolerantă, societatea formează persoane care să presteze servicii, nu doar să consume prestații sociale, să contribuie la bunăstarea comunităților și asta, evident, contribuie la reducerea șomajul, sărăciei, mai ales în mediul rural. S-ar părea că e ceva nesemnificativ, dar angajarea persoanelor cu dizabilități vine cumva ca o soluție pentru multe probleme sociale. Este demonstrat să persoanele cu dizabilități pot deveni angajați loiali și fideli companiilor și acest lucru, la fel, ar fi o soluție pentru fluctuația masivă a resurselor umane din diferite sfere, legate de migrație.

– Care sunt aspectele care îi sperie sau îi pun în gardă pe angajatori, atunci când au în față o persoană cu dizabilități, care vine să se angajeze?

– Probabil, cel mai mare obstacol este faptul că nu cunosc despre anumite deficiențe sau felul în care se manifestă dizabilitatea persoanei. Fiecare dizabilitate este individuală și persoane cu același diagnostic pot avea manifestări diferite, dar cunoașterea este primul obstacol care duce la creșterea fricii și determină rezultatul angajării. Ar mai fi faptul că angajatorii, mai ales cei din mediul privat, pun accent pe rentabilitate, sunt puși pe angajarea persoanelor care le asigură un profit mai mare. Uneori angajatorul nu poate estima din prima posibilitățile persoanei care are dizabilități, ei au nevoie de mai mult timp pentru adaptare, dar ulterior angajatorul câștigă un angajat fidel, loial, care odată ce s-a adaptat, va produce acea plus valoare așteptată de la el. Angajarea este un beneficiu pentru persoana cu dizabilitate, care capătă mai multe oportunități să se întrețină, să-și ajute familia, să ducă un mod activ de viață, să depășească problemele de deplasare, exprimare, gândire. Este o șansă de avansare în viața profesională sau personală.

– Din perspectiva persoanelor cu dizabilități, pentru că și ei au contribuit la apariția acestui ghid, care sunt așteptările lor atunci când se află în postura de candidat la un loc de muncă?

– Cred că în mare parte așteptările angajaților cu dizabilități sunt aceleași ca și ale angajaților fără dizabilități, doar că aș mai adăuga așteptări la felul în care ei sunt mentorați, cum le sunt create condițiile ca ei să înțeleagă sarcinile de muncă. Ei au mai multă nevoie să fie înțeleși și ajutați.

– Angajatorii se tem de necesitatea de a adapta locul de muncă și de asta îi resping? Ce înseamnă pentru un angajator adaptarea, ca și cost, efort?

– În cazul în care angajatorul dorește să angajeze o persoană cu dizabilități, el poate accesa programe de subvenționare oferite prin ANOFM. Angajatorii pot accesa subvenții în cazul în care ei se obligă să păstreze locul de muncă cel puțin 12 luni pentru o persoană angajată și aici pot fi ajustări de orice echipamente, utilaje necesare. Anul trecut această listă a fost extinsă și cu angajarea unei alte persoane în calitate de asistent personal la locul de muncă. Este binevenită această posibilitate, care poate fi aplicată în beneficiul unei persoane cu dizabilități intelectuale sau senzoriale, care are nevoie de ghidarea și orientarea unei persoane de alături. Utilajul și echipamentul nu întotdeauna poate răspunde la necesități sau poate fi adaptat. Felul în care persoanele cu dizabilități sunt ghidate la locul de muncă, încurajate, mentorate, asigură incluziunea cu succes.

– Cum i-ați încuraja pe angajatori să pună mâna pe Ghid și să încerce o nouă provocare – un pas în întâmpinare unei persoane cu dizabilități care are nevoie un loc de muncă pentru o viață mai prosperă?

– Cred că i-aș încuraja pe angajatori să privească mai atent la persoanele din preajmă, acolo unde trăiesc. Cu siguranță, în cercul lor de familie, de prieteni, există persoane care necesită anumit sprijin. Ar bine să pornim de la informare: ce prezintă o dizabilitate. Ghidul vine ca o resursă, din care ei pot lua răspuns la multe întrebări. I-aș încuraja să nu le fie frică, pentru că fiecare persoană este unică și necesită o abordare individuală, dar persoana poate deveni o resursă de care compania are într-adevăr nevoie. Angajatorii pot apela și la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în aria unde activează, și la centrul unic de apel al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă (tel. 08000100) , la care de luni până vineri, de la 8 până la 17, pot afla răspuns la toate întrebările.

*Advertorial.