În 2023, în r. Criuleni au avut loc 9 incendii. Sectorul locativ – cel mai vulnerabil

Analiza riscurilor de incendii evaluate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a identificat cele mai vulnerabile zone, unde oamenii suferă în urma incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid.

Astfel, în perioada 22 -23 februarie 2023, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au desfășurat în mai multe localități din raionul Criuleni, activități suplimentare de prevenire a incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon în sectorul locativ. Necesitatea realizării acestor acțiuni vine în contextul evaluării și analizei riscurilor asociate incendiilor, fiind stabilite cele mai vulnerabile zone. Astfel, în raionul Criuleni, de la începutul anului curent, au fost înregistrate 9 incendii, în care și-au pierdut viața 3 persoane. Una din cele mai frecvente cauze a incendiilor, dar și cazurilor de intoxicare cu monoxid de carbon, este nerespectarea regulilor de exploatare a sobelor și instalațiilor de încălzit locuințele.

Salvatorii și pompierii au întreprins acțiuni de informare și vizite la domiciliul mai multor gospodari din localitățile Măgdăcești, Ratuș, Coșernița, Cimișeni, Corjova, Dubăsarii Vechi, com. Drăsliceni, com. Boșcana, com. Pașcani, com. Bălăbănești cu localitățile Mălăiești și Mălăieștii Vechi, pentru a informa repetat cetățenii despre riscurile nerespectării regulilor antiincendiare.

Ofițerii IGSU au comunicat cu locuitorii satelor vizate despre modalitatea de folosire a surselor de încălzit locuințele, importanța aerisirii spațiilor de locuit, dar și despre utilizarea corectă a instalațiilor alimentate cu gaze naturale. Totodată, oamenii au fost atenționați asupra riscului de intoxicare cu monoxid de carbon în cazul utilizării sobelor defecte, dar și a coșurilor de fum neverificate sau necurățate.

În total, pe perioada campaniei, au fost evaluate 240 de case de locuit, 582 persoane au fost instruite și atenționate, au primit pliante informative, 184 sobe au fost evaluate. În 65 de locuri publice au fost afișatre materiale informative cu privire la regulile antiincendiare în timpul exploatării sobelor și instalațiilor cu gaze naturale. Personalul antrenat s-a deplasat cu 6 automobile, au participat 22 de angajați ai IGSU și 17 angajați din cadrul APL. La fel, prin intermediul sistemului sonor existent pe automobilele de model Ford Ranger, au fost difuzate mesaje sonore-audio privind respectarea Regulilor de apărare împotriva incendiilor.

Alexandru Cebotari, șef al Secției Situații Excepționale Criuleni, locotenent colonel al s/i

Foto: acțiune de informare în s. Pașcani