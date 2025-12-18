Împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a două tronsoane de drum de importanță strategică

Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică.

Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova. Tot astăzi Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Acordului.

În urma suplimentării finanțării, de la 150 la 300 milioane de euro, vor fi modernizate la standarde europene două sectoare importante de infrastructură rutieră:

Al doilea sector al centurii municipiului Chișinău (circa 9.5 km din tronsonul cuprins între intersecția drumurilor M1-M2 până la nodul rutier de lângă Stăuceni-Cricova), care va fi extins la patru benzi de circulație.

Drumul M1, ce asigură conexiunea dintre frontiera cu România (Leușeni), Chișinău, Dubăsari și frontiera cu Ucraina (lucrări de reabilitare pe o distanță de 84 km).

Guvernul Republicii Moldova a solicitat suplimentarea împrumutului pentru a garanta finalizarea lucrărilor de reabilitare a tronsoanelor M1 și M2 în conformitate cu standardele europene. Aceste drumuri au fost incluse recent în Regulamentul UE 2024/1679 privind dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T).

Împrumutul inițial a fost contractat anul trecut, pe baza unor studii realizate în anii 2014 și 2021. Executivul subliniază că, în perioada 2021–2025, sectorul construcțiilor rutiere a fost puternic afectat de crizele economice, fapt care a determinat creșterea costurilor pentru materiale și manoperă cu până la 39%.

După semnarea Acordului, acesta urmează să fie ratificat de Parlament. Finalizarea lucrărilor este setată până în 2031.