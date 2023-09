Impresii de la cel mai mare Hackathon din Republica Moldova

Deeptech GigaHack cel mai mare Hackathon din RM desfășurat recent a fost un eveniment impresionant pentru profesioniști, dar și pentru voluntarii, inclusiv din raionul Dubăsari, care au facilitat desfășurarea evenimentului.

Timp de două zile, 9-10 septembrie, participanții au avut posibilitatea de a lucra în echipe la diverse sarcini. Ei au descoperit și au experimentat cele mai recente tehnologii, instrumente și tehnici pentru a crea soluții inovatoare în securitate cibernetică, energie, învățarea automată etc.

În 36 ore de competiție, au fost dezvoltate 40 de soluții, din care 8 au fost câștigătoare. Valoarea premiilor a fost de 250 000 lei.

În spatele acestui eveniment este o muncă enormă. Organizatorii erau neliniștiți și voiau ca totul să fie perfect ca participanții să nu ducă lipsă de nimic. Iată ce ne-a spus una din organizatoare:

– Prima ediție a Deeptech GigaHack a fost una de succes, devenind o platformă internațională de colaborare pentru experți, specialiști și entuziaști ai tehnologiilor avansate, cu diferite niveluri de expertiză și specializare. În cele 36 de ore de competiție, aceștia au dezvoltat peste 40 de soluții. Deeptech GigaHack este o rampă de lansare pentru viitoare colaborări internaționale și dezvoltarea unui ecosistem tehnologic inteligent în Moldova, atractiv pentru parteneriate globale. Prin succesul acestei ediții, am demonstrat că suntem pregătiți să facem parte din revoluția tehnologică globală și să contribuim activ la soluționarea problemelor reale, din mediul public și privat, cu ajutorul tehnologiei și inovațiilor – a mărturisit Mary Nemciuc, CEO Technovator și organizatoarea principală a Deep GigaHack.

Tinerii din raionul Dubăsari, Chiriac Ionela, Șeptilici Anastasia din satul Holercani și Petru Creț din satul Pîrîta, au participat în calitate de voluntari în cadrul proiectului. Iată ce ne povestesc despre experiența lor:

– Aceste două zile în care am avut posibilitatea să particip ca voluntară mi-au oferit noi oportunități de a înțelege mai multe despre IT, tehnologii și multe alte subiecte. Datorită faptului că participanții deja erau foarte informați în domeniul dat, au urmat și niște instruiri care le-au mărit capacitățile, iar în final au inițiat aplicații unice care au viitor. Mi-a plăcut timpul petrecut alături de persoane minunate, care erau și ele motivate de a cunoaște noi lucruri și să opteze pentru ceva mai bun. Am avut parte de o experiență de neuitat și mă bucur mult că am avut oportunitatea de a participa în acest proiect în calitate de voluntară – a spus Șeptilici Anastasia.

– Să fiu voluntar la cel mai mare Hackathon din RM a fost o experiență frumoasă, plină de activități și momente de neuitat. În calitate de voluntar în echipa organizatorică, am avut ocazia de a fi în mijlocul acțiunilor și de a contribui la desfășurarea evenimentului. Este atât de plăcut când vezi că zâmbetul tău de bun venit le aduce participanților atât de multe emoții pozitive. O altă responsabilitate importantă a fost, filmarea contentului pentru social media. Cu telefonul în mână, mergeam în incinta evenimentului, surprinzând atât echipa organizatorică în acțiune, cât și munca participanților. Am învățat multe despre organizare și colaborare. Am întâlnit oameni minunați și am creat conexiuni. Cu siguranță, acesta a fost un pas important în dezvoltarea mea – ne-a povestit Petru Creț.

De asemenea și pentru mine această oportunitate a fost unică, și sunt foarte fericită că am avut ocazia să fiu voluntară la cel mai mare Hackathon din RM. Am aflat mai multe despre IT, tehnologii, am interacționat cu persoane dornice să câștige și să se dezvolte în acest domeniu. Aceste două zile au trecut atât de repede că nici nu am simțit timpul petrecut acolo. Participanții au avut o atitudine serioasă și au muncit și zi și noapte pentru premiile mari. Munca lor a fost enormă, dar au avut rezultate remarcabile. Experiența mea ca voluntară a fost de neuitat, iar cunoștințele acumulate o să le aplic pe viitor.

Chiriac Ionela, membra „Est-Curier Junior”