Important pentru cetățenii Republicii Moldova din Italia

În urma acțiunilor și solicitărilor Ambasadei privind remedierea acestor erori în indicarea locului de naștere al cetățenilor moldoveni născuți în Republica Moldova anterior anului 1991, autoritățile locale italiene urmează să procedeze la rectificarea actelor respective.

Astfel, conaționalii care se regăsesc în această situație și dețin documente italiene ce conțin date eronate referitoare la locul de naștere (URSS, SUN sau Federazione Russa), sunt îndemnați să se adreseze primăriei (Comune) din localitatea de domiciliu pentru rectificarea documentelor de identitate, astfel încât locul de naștere să fie indicat corect ca „MDA / Republica Moldova”.

„În cazul în care întâmpinați dificultăți sau situații când unele primării nu sunt informate cu privire la cele menționate mai sus ori resping cererea de rectificare, vă rugăm să contactați Ambasada Republicii Moldova în Italia și să ne semnalați cazul, în vederea intervenirii punctuale pe lângă autoritatea competentă.”- se menționează în comunicatul Ambasadei Republicii Moldova în Italia.

Date de contact pentru suport și asistență consulară:

• E-mail: consulat.roma@mfa.gov.md

• WhatsApp Chat: +39 345 004 7704