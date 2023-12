Împăcarea părților a readus medicul în sat

Medicul de familie Tamara Brașoveanu a revenit la OMF Oxentea, pe data de 18 decembrie 2023, după ce a fost restabilită în dreptul său la muncă.

Pentru că a considerat că a fost demisă ilegal, acum nouă luni (la 21 martie 2023) pe motiv că ar fi lipsit mai mult de patru ore de la muncă, Tamara Brașoveanu a acționat în judecată angajatorul – CS Dubăsari, reprezentat pe atunci de o altă șefă.

Până când s-au desfășurat câteva ședințe de judecată, s-a schimbat și medicul șef al instituției. Actuala șefă, Liliana Petică, i-a propus dnei Brașoveanu o tranzacție de împăcare.

Așa, în temeiul încheierii Judecătoriei Criuleni din 15 decembrie 2023, citat: „Reclamanta Brașoveanu Tamara renunță la acțiunea civilă înaintată împotriva IMSP „Centrul de Sănătate Dubăsari” cu privire la anularea Ordinului nr. 45-p din 21 martie 2023 și restabilirea în funcția anterioară deținută cu achitarea salariului pentru absența forțată de la locul de muncă; 3. Pârâtul IMSP „Centrul de Sănătate Dubăsari” se obligă să revoce Ordinul nr. 45-p din 21 martie 2023 și să achite în calitate de salariu pentru absența forțată de la muncă suma () și să angajeze, pe durată determinată, pe dna Brașoveanu Tamara în cadrul OMF Oxentea”.

„ Am revenit la serviciu pe 0.75% din salariu. Voi fi la Oxentea în zilele de luni, marți, joi și vineri. Am renunțat la prejudiciul moral și la dobânda pentru fiecare zi de întârziere din suma salariului neachitat în termen, pe motivul că dna Petică nu este vinovată de concedierea mea ilegală. Am acceptat doar salariul pentru nouă luni și restabilirea la muncă. Mi-am apărat demnitatea.” – a precizat dna Brașoveanu, solicitată de „Est-Curier”.

Ordinul de concediere a medicului Tamara Brașoveanu, care are o experiență de muncă de 46 de ani, dintre care ultimii 10 – la Oxentea, a survenit după ce dânsa a fost suspectată de absența nemotivată de la locul de muncă, pe care doctora a explicat-o că s-a aflat în cabinetul medicilor de familie, unde s-a desfășurat un seminar on-line organizat de către Centrul republican de tuberculoză, la care au participat peste 10 medici de familie din raion, inclusiv șefa de atunci a IMSP „Centrul de Sănătate Dubăsari”, seminar care a durat până la ora 13:00. Prin urmare, Brașoveanu a considerat concedierea sa din funcția de medic de familie al OMF Oxentea ca arbitrară și neîntemeiată.