Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, informează despre un caz regretabil de imixtiune în activitatea sa și îndeamnă autoritățile competente să ia măsurile necesare pentru neadmiterea împiedicării exercitării mandatului său constituțional.

La data de 20 ianuarie 2026, directoarea interimară a Centrului de plasament pentru copii în situație de risc „Drumul spre casă” din mun. Bălți a refuzat să prezinte documentele solicitate și nu a permis accesul în interiorul instituției, pentru realizarea vizitei de monitorizare, reprezentantei Direcției Drepturile Copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, împuternicită, prin mandat, de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. Directoarea a condiționat realizarea vizitei de monitorizare de obținerea aprobării Agenției Teritoriale de Asistență Socială și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aprobări neprevăzute de lege, incompatibile cu însăși esența mandatului Ombudsmanului.

Deși reprezentanta Avocatului Poporului pentru drepturile copilului i-a explicat cadrul legal aplicabil, inclusiv faptul că obstrucționarea accesului, refuzul de a permite exercitarea atribuțiilor legale ale Ombudsmanului Copilului, constituie imixtiune în activitatea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și atrage răspunderea prevăzută de art. 320 din Codul contravențional, directoarea a manifestat o atitudine indiferentă față de explicațiile oferite și a părăsit perimetrul instituției. Mai mult decât atât, aceasta a încuiat ușa centrului, deși în interior se aflau copii și personalul instituției, fapt ce amplifică îngrijorările legate de respectarea drepturilor copiilor aflați în plasament.

Împiedicarea vizitei de monitorizare, prin obstrucționarea realizării drepturilor prevăzute la art. 11 lit. b), e), i), k) și n) din Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), subminează mecanismele de prevenire a abuzului față de copii, trezind îngrijorări rezonabile privind siguranța și integritatea fizică și psihică a copiilor aflați în plasament.

Situația descrisă contravine și standardelor internaționale. Comentariul General nr. 2 (2002) al Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului (Rolul instituțiilor naționale independente pentru drepturile omului în promovarea și protecția drepturilor copilului) prevede că instituțiile naționale de protecție a drepturilor omului trebuie să aibă competența de a efectua investigații, de a accesa probe documentare relevante și de a avea acces liber la toate instituțiile pentru copii, inclusiv instituții de plasament (pct. 13 și 19).

Principiile de la Paris privind statutul instituțiilor naționale pentru drepturile omului impun statului obligația de a garanta independența funcțională a acestora și accesul nerestricționat la informațiile și locurile necesare exercitării mandatului lor.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului subliniază că atribuțiile sale de monitorizare constituie o componentă esențială a sistemului național de protecție a copilului, derivată atât din legislația națională, cât și din obligațiile internaționale asumate de către Republica Moldova. Împiedicarea exercitării acestui mandat afectează capacitatea statului de a preveni și combate eficient abuzurile asupra copiilor aflați în situații de vulnerabilitate extremă.

Pe cazul dat, Ombudsmanul Copilului a sesizat Inspectoratul de Poliție și Procuratura mun. Bălți, în vederea investigării aspectelor menționate prin prisma art. 320 din Codul contravențional. De asemenea, a fost transmis un demers Agenției Teritoriale de Asistență Socială și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în vederea intentării procedurii disciplinare privind acțiunile directoarei interimare a centrului de plasament și informării/ instruirii profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului despre obligațiile acestora în contextul exercitării atribuțiilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.