IM „Comunservice” din Criuleni va fi gestionată de un alt director interimar

Întruniți în ședința extraordinară din 15 august 2024 cei 14 consilieri prezenți au votat pentru a-l împuternici pe inginerul Vitalie Avxentiev să îndeplinească funcțiile directorului-interimar pentru a asigura buna funcționare a întreprinderii.

Viceprimarul Nicolae Barbăscumpă a explicat că în absența directorului-interimar Constantin Basiul, „Comunservice” nu-și poate onora datoriile cu furnizorii și riscă să fie deconectată și de la energia electrică.

Ședința a fost prezidată de consilierul Sergiu Halipli.

Vitalie Avxentiev a administrat anterior Gospodăria comunală din Molovata Nouă și a declarat că acceptă această numire, doar pentru a asigura funcționarea întreprinderii.

