IM „Comunservice” din Criuleni va fi gestionată de un alt director interimar

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 16 august 2025
24 Mai puțin de un minut

 Întruniți în ședința extraordinară din 15 august 2024 cei 14 consilieri prezenți au votat pentru a-l împuternici pe inginerul Vitalie Avxentiev să îndeplinească funcțiile directorului-interimar pentru a asigura buna funcționare a întreprinderii.

Viceprimarul Nicolae Barbăscumpă a explicat că în absența directorului-interimar Constantin Basiul, „Comunservice” nu-și poate onora datoriile cu furnizorii și riscă să fie deconectată și de la energia electrică.
Ședința a fost prezidată de consilierul Sergiu Halipli.
Vitalie Avxentiev a administrat anterior Gospodăria comunală din Molovata Nouă și a declarat că acceptă această numire, doar pentru a asigura funcționarea întreprinderii.

 

