Iluzia TUX se destramă

În seara zilei de 7 octombrie, la ora 20:00, utilizatorii din Republica Moldova ai platformei financiare TUX au primit un mesaj că pentru a-și menține conturile active, sunt obligați să depună 100 USDT în 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința că le va bloca permanent accesul. O numărătoare inversă, afișată în aplicație, le sporea presiunea, transmite bani.md.

Mesajul, prezentat sub pretextul „standardelor internaționale KYC”, reprezintă una dintre ultimele încercări de a stoarce bani dintr-o schemă care acum se dovedește a fi o escrocherie piramidală clasică. În realitate, taxele „de conformitate” nu au nicio bază legală, ci sunt inventate pentru a atrage noi depuneri într-un sistem deja colapsat.

Site-ul local tuxmoldova.com scria că: „Aplicația de tranzacționare Tux Moldova aduce un suflu nou în tranzacționarea cripto prin funcții de ultimă generație și un design prietenos. Este creată pentru începători și avansați, oferind instrumente care sporesc eficiența și calitatea deciziilor. Nu este doar o platformă, ci un ecosistem complet ce susține o abordare strategică și informată, incluzând concepte cheie ca tranzacționarea în marjă, poziții long/short și ordine limită.”

Deocamdată promisiunile administratorilor locali și speranțele cetățenilor care visau să facă bani investind 100$ și doar „învârtind motanul” s-au prăbușit sub greutatea realității. TUX se dovedește a fi o ordinară schemă piramidală. Conturile utilizatorilor sunt blocate, banii inaccesibili, iar „taxele fantomă” afișate pe ecran confirmă că sistemul a intrat într-o fază finală de șantaj digital disperat.

Paradoxal, Tux Digital Frontier Technologies se prezenta drept un „lider global în tehnologia blockchain”, cu sediul în Canada și o istorie ce începe în 2014. Compania susține că a fost premiată cu licența MSB în SUA în 2018 și că sistemul său de tranzacționare „TUX System” era unul dintre cele mai performante din lume. Lansarea din 2020 fusese prezentată ca un moment de cotitură, extinzându-se din Europa și SUA către întreaga lume.

Platforma se lăuda cu peste 1,2 milioane de utilizatori și posibilitatea de a tranzacționa peste 5.000 de criptomonede fără comisioane. Printre investitori apăreau nume grele precum Balderton Capital, Index Ventures și chiar SoftBank. Iar fondatorul Mathias Anderson promitea o „revoluție” în serviciile financiare digitale, mizând pe Web 3.0, DeFi și NFT-uri.