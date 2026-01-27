IGSU avertizează asupra pericolelor pe drumuri și trotuare

Conform prognozei meteorologice pentru data de 27 ianuarie 2026, se prevede formarea poleiului și ghețușului pe drumuri, trotuare și alte suprafețe expuse, în urma fluctuațiilor de temperatură și a precipitațiilor.
În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului sporit de producere a accidentelor rutiere și a traumelor cauzate de alunecări și îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă.
Salvatorii recomandă respectarea unor măsuri esențiale de prevenire.
Pentru pietoni:
- Evitați deplasările neesențiale în condiții de polei;
- Purtați încălțăminte antiderapantă;
- Deplasați-vă cu atenție sporită, cu pași mici, evitând zonele alunecoase;
- Traversarea străzilor să se facă doar prin locuri special amenajate.
Pentru conducătorii auto:
- Adaptați viteza la condițiile de drum și păstrați distanța de siguranță;
- Evitați frânările bruște și manevrele riscante;
- Echiparea autovehiculelor cu anvelope corespunzătoare sezonului rece este obligatorie;
- Verificați funcționarea sistemelor de iluminare și frânare.
- În caz de situații de risc sau urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
IGSU reiterează apelul la responsabilitate și atenție sporită pentru a preveni incidentele în condiții meteorologice nefavorabile.