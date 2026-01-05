Iarna scoate la iveală iresponsabilitatea din trafic, cu mașini surprinse circulând pe drumuri cu anvelope de vară

Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii că, în pofida controalelor intensificate și a informărilor repetate, pe drumurile publice continuă să fie depistate vehicule echipate cu anvelope uzate sau cu anvelope de vară, necorespunzătoare sezonului rece. Potrivit autorităților, această practică sporește semnificativ riscul de derapaj, accidente rutiere și blocaje în trafic, mai ales în condiții meteo nefavorabile.

În acest context, polițiștii se află zilnic în teren, monitorizând traficul rutier și intervenind prompt pentru prevenirea incidentelor și accidentelor. O atenție sporită este acordată sectoarelor de drum unde carosabilul este alunecos, iar vizibilitatea redusă din cauza ninsorii.

Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să evite deplasările fără anvelope de iarnă, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile polițiștilor. De asemenea, șoferilor li se reamintește că, pe timp de ninsoare, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, iar orice neglijență poate avea consecințe grave.

Poliția subliniază că siguranța în trafic depinde de responsabilitatea fiecărui participant la circulație și face apel la prudență maximă pe drumurile publice.