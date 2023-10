Iarmaroc de caritate la Holercani

La, 1 octombrie 2023 la Holercani a fost organizat Târgul de Caritate „De toate pentru toți”. Haine, încălțăminte, jucării, genți ș.a. erau la dispoziția celor care considerau că au nevoie de ele, gratuit.

Iată ce ne povestește organizatoare târgului:

– Într-o bună zi, uitându-mă la niște copilași care treceau pe drum, și nu erau chiar îmbrăcați, m-am gândit că fiecare dintre noi avem lucruri acasă care nu ne mai trebuie sau nu ne plac, dar cuiva poate să-i fie de folos. Am venit la casa de cultură, întâlnindu-mă cu colegii, cu primarul mi-am împărtășit emoțiile și ideea și am găsit susținere. Am postat pe rețelele de socializare un apel și când am văzut că lumea este atât de entuziasmată, am înțeles că chiar se merită de organizat. Localnicii au reacționat pozitiv, au fost receptivi și lucrurile s-au adunat într-o perioadă destul de scurtă . Primii săteni care au aflat de târg au fost la început sceptici, zicând că nimeni nu o să se apropie. La noi la moldoveni, cicî rușinea e mare … Au dat greș.

Acest Târg de Caritate va fi organizat încă două duminci la rând, de la 8:30 până în jurul orei 11, în dependență de lume, cât de receptivi vor fi. Astăzi trebuiau să fie mai multe lucruri, jucării, dar din cauza că au întârziat, vor fi foarte multe în urmatoarele duminici. Noi îi așteptăm pe toți, de la mic și până la mare la Târgul de Caritate „De toate pentru toți”- ne-a povestit Mariana Grigorașenco.

Am întrebat și părerea câtorva săteni despre această acțiune de caritate:

– Este o inițiativă foarte bună și bine primită. Într-adevăr sunt familii care nu își permit tot timpul haine noi. Aici au fost haine, încălțăminte în stare foarte bună, multe chiar noi. Mulți nu au știut de acest târg, dar de la unul la altul s-a mai auzit și duminicile următoare cu siguranță vor fi mai mulți. Lumea a fost curioasă, și surprinsă, auzind că totul va fi gratis. Mult succes în continuare pentru toate activitățile organizate – a spus Chiriac Maria, locuitoare a satului Holercani.

– Mulțumiri doamnei Mariana Grigorașenco pentru că a organizat acest Târg de Caritate. Lucrurile aduse, au fost într-o stare foarte bună și fiecare și-a luat ceea ce îi trebuia. Sperăm ca pe viitor să mai fie organizate, asemenea acțiuni și lucrurile să ajungă la oameni care au nevoie și care o sa le poarte, a mărturisit Natalia Cîrnaț, locuitoare a satului Holercani.

– La noi în sat nu a mai fost organizat așa târg, la care totul să fie gratis. Chiar am rămas puțin uimit când am aflat și eram curios să văd cu ochii mei. Noi putem doar să încurajăm persoanele care fac o schimbare, o faptă buna pentru persoanele care au mai puțin- zice Ion Sandu, locuitor al satului Holercani.

Acest târg de caritate va fi organizat încă două duminici la rând. De la mic și până la mare sunt așteptați la târg.

Ionela Chiriac, stagiara redacției „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.