Ia în considerație și asta dacă te-ai pornit la Chișinău

În contextul desfășurării, în weekend, a Zilei Naționale a Vinului, de la 3 octombrie- începând cu ora 16:00 și până la 6 octombrie- ora 06:00, va fi sistată circulația rutieră pe:
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Maria Cebotari;
Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, tronsonul cuprins între străzile Columna și 31 August 1989.
Polițiștii vor fi la datorie pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a evenimentului, dar solicită atitudine responsabilă și din partea cetățenilor.
Pentru siguranța tuturor Poliția Națională îndemnă participanții la trafic:
- să respecte indicațiile agenților de patrulare prezenți la fluidizarea transportului;
- să evite parcarea mașinilor în zone interzise;
- să aleagă rute alternative și să manifeste prudență la volan;
- să păstreze liniștea și ordinea în spațiile publice.
Ziua Vinului presupune descoperirea producătorilor locali de vinuri, sortimentelor produselor vinicole și noutăților în domeniul viti-vinicol și mai puțin consum în exces al băuturilor.