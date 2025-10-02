Poliţie

Ia în considerație și asta dacă te-ai pornit la Chișinău

Poliția Națională anunță eventualele restricții de circulație

În contextul desfășurării, în weekend, a Zilei Naționale a Vinului, de la 3 octombrie- începând cu ora 16:00 și până la 6 octombrie- ora 06:00, va fi sistată circulația rutieră pe: 
📍 Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Maria Cebotari;
📍 Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, tronsonul cuprins între străzile Columna și 31 August 1989.
 
Polițiștii  vor fi la datorie pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a evenimentului, dar solicită atitudine responsabilă și din partea cetățenilor.
 Pentru siguranța tuturor Poliția Națională  îndemnă participanții la trafic:
  • să respecte indicațiile agenților de patrulare prezenți la fluidizarea transportului;
  • să evite parcarea mașinilor în zone interzise;
  • să aleagă rute alternative și să manifeste prudență la volan;
  • să păstreze liniștea și ordinea în spațiile publice.
Ziua Vinului presupune descoperirea  producătorilor locali de vinuri, sortimentelor produselor vinicole și noutăților în domeniul viti-vinicol și mai puțin consum în exces al băuturilor.
