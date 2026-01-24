Incidente

I-au stricat afacerea

Bărbat bănuit de contrafacerea și comercializarea produselor de uz chimic, prin utilizarea de etichete și ambalaje ce imitau mărci comerciale cunoscute.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire

Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI au documentat, în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, activitatea presupus ilegală a unui bărbat de 39 de ani din capitală. 

În cadrul anchetei  au fost efectuate șase percheziții autorizate. 

În urma acestora, oamenii legii au depistat și ridicat 405 kg de detergent pentru spălarea hainelor, (ambalat în saci de 9 kg), 820 de litri de  balsam pentru haine, 108 litri de detergent pentru spălarea veselei (în recipiente de 1 litru), zeci de recipiente din plastic goale, aproximativ 7 000 de etichete față-verso destinate ambalării detergentului, zeci de flacoane de parfum (circa 100 ml fiecare), imitând branduri de renume și altele.

Valoarea estimativă a bunurilor ridicate se cifrează la aproximativ 100.000 de lei. 

Marfa a fost ridicată, iar bărbatul este cercetat contravențional, beneficiind de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualilor complici.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Incendiu la un centru de plasament din r. Dubăsari: 42 de persoane evacuate, un pacient rănit

21 ianuarie 2026

Bunuri nedeclarate, depistate la vama Leușeni: monitoare PC, trolii electrice și arme pneumatice, ridicate în vederea confiscării

21 ianuarie 2026

Ceai de import, retras de la frontieră după depistarea pesticidelor peste limitele admise

20 ianuarie 2026

De Bobotează, trei incendii, soldate cu victime, au necesitat intervenția pompierilor

20 ianuarie 2026
Back to top button