I-au stricat afacerea

Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI au documentat, în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, activitatea presupus ilegală a unui bărbat de 39 de ani din capitală.

În cadrul anchetei au fost efectuate șase percheziții autorizate.

În urma acestora, oamenii legii au depistat și ridicat 405 kg de detergent pentru spălarea hainelor, (ambalat în saci de 9 kg), 820 de litri de balsam pentru haine, 108 litri de detergent pentru spălarea veselei (în recipiente de 1 litru), zeci de recipiente din plastic goale, aproximativ 7 000 de etichete față-verso destinate ambalării detergentului, zeci de flacoane de parfum (circa 100 ml fiecare), imitând branduri de renume și altele.

Valoarea estimativă a bunurilor ridicate se cifrează la aproximativ 100.000 de lei.

Marfa a fost ridicată, iar bărbatul este cercetat contravențional, beneficiind de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualilor complici.