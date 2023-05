Hîrtopul Mare are doi campioni naționali

Campionatul RM la K-1, desfășurat la Chișinău în perioada 12-14 mai 2023 a adunat 150 de luptători din toată țara. Printre ei au fost și luptătorii din comuna Hîrtopul Mare, raionul Criuleni.

Deși pentru prima dată au ieșit pe o arenă veritabilă aceștea s-au făcut remarcați:

Busuioc Costantin în categoria 33 kg s-a plasat pe I loc

Gherciu Vlad – locul 1, categoria 63 kg

Catârau Alexandra – loc 2, categoria 57 kg

Pânzari Ștefan – locul 2, categoria 71 kg

Andrieş Laur – locul 2, categoria 40 kg

Braniste Nicoleta – locul 3, categoria 49kg

Vizitiu Nicoleta – locul 3, categoria 46 kg

Anghelici Nicolae – locul 3, categoria 44 kg

Antrenoarea Nadejda Canțîr spune că trei ani de muncă titanică s-au încununat cu lansarea a doi campioni naționali:

– Am participat la mai multe competiții de diferit nivel, dar acest Campionat este cel mai important pentru sportivii ce practică kickboxingul. Am demonstrat că avem o echipă unită, muncitoare, care are spirit competitiv, iar în acest gen de sport contează caracterul. Putem mai multe, dar avem nevoie și de susținere. Părinții fac ce pot, copiii se străduie. Sunt buni și la școală. Vin la antrenamente de la Izbiște, Ișnovăț, uneori pe jos, că le place. Pentru a ajunge la Campionat trei zile ne-am deplasat, pe cont propriu, la Chișinău, ieșind din sat la ora cinci dimineața, dar am depășit emoțiile, nesomnul, clasificându-ne printre premianți, însă avem nevoie de mai multă susținere. Băieții care au luat primele locuri vor face parte din selecționata Moldovei și sunt bucuroasă, dar mă mândresc cu toți elevii mei.”

Emoțiile încă îi mai domină pe discipolii Nadejdei Canțîr. Solicitați de ”E.C” aceștea ziceau că, în pofida greutăților vor să devină campioni.

Nicoleta Braniște: ”Am avut multe concurente puternice, dar a fost o experiență frumoasă. Vreau să fiu campioană și voi deveni, învăț să-mi perfecționez măiestria, dar și să-mi controlez emoțiile. În zilele noastre fiecare trebuie să-și dezvolte abilități de apărare, indiferent de faptul ești fată sau băiat.”

Constantin Busuioc a participat la mai multe competiții, dar care se desfășurau pe tatami. Acum pentru prima dată a participat la lupte pe ring și acest fapt l-a impresionat și l-a mobilizat să obțină victoria și speră să ajungă și campion mondial.

Anghelici Nicolae are 14 ani. În categoria lui au fost cei mai mulți concurenți. Cu patru dintre ei speră să se mai întâlnească în ring și să le demonstreze superioritatea, dar până atunci recunoaște că mai are mult de lucru.

Cristian Drobot, vice-președintele Federației Naționale de K-1, spunea că scopul acestui Campionat a fost identificarea membrilor pentru selecționata care urmează să reprezinte Republica Moldova la Cupa lumii, care va fi gazduită de Letonia în luna septembrie .

E. Chiriac

În imagini: Echipa de la Hîrtopul Mare