Guvernul a decis: Universitatea din Cahul devine Centru Universitar în cadrul UTM

Deși a fost intens criticată intenția, Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în cadrul Universității Tehnice din Moldova, hotărâre votată la ședința din 4 februarie.

Decizia prevede reorganizarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul prin fuziune (absorbție) cu UTM, cu păstrarea și dezvoltarea unui centru universitar autonom, cu sediul în municipiul Cahul. Noul centru va funcționa în condiții de autonomie universitară, având competențe proprii în domeniile academic, științific, organizatoric și operațional. Schimbarea s-a făcut, conform Ministerului Educației și Cercetării, pentru consolidarea dezvoltării educaționale, științifice și socioeconomice a regiunii de sud, prin adaptarea ofertei universitare la necesitățile pieței muncii regionale.

Până la decizie, schimbarea a fost dur criticată inclusiv de mediul academic, care consideră că astfel actualului rector al UTM, Viorel Bostan, dacă va candida, i s-ar deschide perspectiva de a mai candida pentru un mandat de rector, pentru instituția fuzionată, în acest sens fiind modificat și Codul Educației, și că acest gest al majorității parlamentare ar fi unul „de mulțumire” pentru că rectorul a făcut parte din lista de candidați pentru Parlament, adică a adus voturi.

Pentru păstrarea Universității din Cahul au mai pledat și Academiile de Științe din Moldova și România, cerând ca aceasta să nu fie desființată, deoarece are legături academice cu universitățile din România.

Ministrul Educației a ținut să precizeze, după aprobarea hotărârii, că rectorii universităților mari, precum USM, USMF, UPSC sau UTM sunt aleși de către comunitatea academică a instituției și studenți.

„Dacă pe durata mandatului lor, universitatea a absorbit o altă instituție, aceștia vor avea posibilitatea să candideze pentru un al treilea mandat – ultimul. Decizia cu privire la alegerea unui rector nu-i a Ministerului Educației. Alegerile le fac comunitățile universitare – doctorii, doctorii habilitați, studenții. Votează, prin vot secret, peste o mie de oameni, pentru a-și alege rectorul și lor le aparține decizia finală. Noi am optat pentru această schimbare, pentru că sistemul nostru universitar, în ultimii patru ani de zile, a trecut printr-un proces de consolidare, de unire a forțelor. Universitatea Tehnică a integrat Universitatea Agrară, Universitatea Pedagogică a integrat Universitatea din Tiraspol, USM a integrat Universitatea de Educație Fizică și Sport. Mai mult ca atât, toate institutele de cercetare au fiost integrate în universități. Numărul de oameni în aceste universități practic s-a dublat și atunci am considerat oportun rectorii care și-au asumat aceste responsabilități, să candideze și să fie aleși, dacă va decide comunitatea academică deja extinsă. La Cahul ne dorim un centru universitar puternic, care să devină atractiv pentru elevii din sudul țării, un Centru capabil să facă față așteptărilor economice a regiunii și să reprezinte un pol de intelectualitate la Cahul. Acum la Cahul studiază 380 de studenți, frecvență la zi, 48 de cadre didactice de bază. Credem că este o decizie corectă pentru Cahul, în primul rând, și sunt sigur că într-un an de zile ne vom revedea cu cei care astăzi sunt mai critici, mai sceptici în raport cu această decizie, și vom constata că a fost o decizie corectă. Eu cred că deja toată lumea s-a convins că integrarea universității agrare în UTM a fost salvarea agriculturii R. Moldova. Admiterea în septembrie 2026 deja se va face la UTM cu locuri bugetare special rezervate la Centrul universitar „B.P. Hașdeu” de la Cahul”, a excplicat ministrul Dan Perciun jurnaliștilor.

„Orice intenție de reorganizare care, în 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝘁̗𝗶𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗶, ar putea duce la menținerea aceleiași familii la conducerea unei universități pentru un total de aproximativ 𝟰𝟰 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗶, contravine flagrant principiilor de transparență, alternanță și democrație. Astfel de practici – chiar și ca percepție – nu pot fi asociate cu un stat european precum Republica Moldova.”, a scris rectorul USM, Igor Șarov, pe pagina sa de facebook, ca reacție la intenția ministerului, făcând referire la faptul că anterior, UTM a fost condusă de tatăl actualului rector.

În același timp, Viorel Bostan, rectorul UTM, a declarat pentru Moldova 1, că fuziunea universităților este benefică, atât timp cât este pe baza unor calcule bine fundamentate.

„Astfel de fuziuni creează noi oportunități și poate consolida ambele comunități academice fără a distruge o universitate. Nu ia nimeni în calcul închiderea centrului universitar din Cahul. De fapt, prin astfel de fuziune, ar avea de câștigat și regiunea de Sud, și UTM”, îl citează Moldova 1 pe Viorel Bostan.

Unul dintre motivele pe care le invoca ministerul, când a propus fuziunea, a fost numărul mic de studenți care aplică la specialitățile propuse de Universitatea din Cahul, declinul demografic.

Într-un comunicat de presă, Ministerul Educației și Cercetării precizează că: ”Pentru susținerea dezvoltării Centrului Universitar, statul va aloca anual, timp de patru ani, cel puțin 10 milioane de lei anual pentru investiții în infrastructură și dotări, din finanțarea complementară acordată de Ministerul Educației și Cercetării, precum și din veniturile proprii ale UTM. Centrul Universitar va beneficia de un buget distinct în cadrul bugetului UTM, iar începând cu anul 2027 vor fi instituite patru funcții suplimentare de cercetător, finanțate din surse bugetare și proprii. Centrul Universitar va participa activ la procesul decizional strategic al UTM, inclusiv la inițierea și organizarea programelor de studii. În structura de conducere a UTM va fi instituită funcția de prorector responsabil de Centrul Universitar din Cahul, numit din rândul comunității academice locale. Totodată, Centrul va avea cel puțin 10 reprezentanți în Senatul UTM, iar anual, cel puțin o ședință ordinară a Senatului se va desfășura la Cahul. Guvernul oferă garanții clare pentru studenți și personalul angajat. Toți studenții înmatriculați la programele de licență, master și doctorat vor fi transferați la UTM în aceleași domenii și programe de studii, în aceleași condiții de finanțare și cu taxele stabilite anterior. Transferul va fi realizat până la 31 august 2026, iar pentru anul academic 2026-2027 nu vor fi percepute taxe de studii până la finalizarea procesului de transfer. UTM va asigura integrarea studenților prin servicii de consiliere, suport social și ghidare în carieră.”