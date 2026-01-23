Guvernul a aprobat volumul masei lemnoase pe care să o recolteze în următorii cinci ani

1 mln 723,3 mii metri cubi de masă lemnoasă își propune să recolteze Ministerul Mediului, în procesul tăierilor de produse principale din pădurile fondului forestier proprietate a statului în perioada 2026-2030.

Volumele de recoltare pe fiecare întreprindere silvică aflată în gestiunea Agenției „Moldsilva” au fost aprobate în ședința Guvernului R. Moldova din 22 ianuarie 2026:

„În urma efectuării lucrărilor de regenerare, de conservare și de reconstrucţie ecologică, anual se va recolta 344,7 mii m3 masă lemnoasă, din care lemnul de foc va constitui circa 287,8 mii m3, care va fi livrat populației, spitalelor, grădinițelor, școlilor etc., pentru încălzirea în perioada rece a anului, și circa 21,0 mii m3 lemn de lucru, iar restul 35,9 mii m3 vor constitui nuiele, nuielușe și crăci. Pentru perioada 2021-2025 au fost planificate lucrări de reconstrucție ecologică cu un volum de 79 mii metri cubi, s-a realizat 68,9 mii metri cubi pe o suprafață de 642 ha”, se menționează în proiectul hotărârii.

Prin Hotărârea în cauză, Ministerul își propune mai multă transparență în procesul de monitorizare a tăierilor, de aceea include prevederea de a fi publicate periodic (cel puțin o dată pe trimestru), pe site-ul web oficial al Agenției „Moldsilva” a informațiilor detaliate privind volumele de masă lemnoasă recoltată (pe entități și tratamente) și de masă rezultată și stocată (pe specii și tipuri de produse lemnoase etc.), ca urmare a lucrărilor de exploatare a produselor principale. Totodată, la cererea Congresului Autorităților Locale din Moldova, Agenția de Mediu va fi obligată să expedieze, prin poșta electronică, către autoritățile publice locale, copiile certificate a autorizațiilor pentru tăieri ale vegetației forestiere, eliberate de către Agenția de Mediu, însoțite de notificarea privind inițierea lucrărilor de tăieri autorizate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale respective.

Ministrul Gheorghe Hajder promite că „intervențiile vor fi realizate planificat și responsabil, doar acolo unde este nevoie, mă refer la pădurile prea bătrâne, uscate sau afectate de boli. După intervenții, suprafețele date vor fi regenerate treptat prin apariția sau plantarea de arbori tineri, adaptați condițiilor climatice actuale”. Ministrul a mai reiterat că prioritară rămâne monitorizarea și sancționarea oricăror tăieri ilegale, și mai adăugă că „pădurea sănătoasă nu crește singură”, dar are nevoie, asemeni unei livezi, de îngrijire.

Apropo, din 29 ianuarie, Agenția „Modlsilva” va avea un nou director general. Numele lui Nicolae Munteanu a fost menționat la ședința Guvernului din 22 ianuarie, când miniștrii au făcut prezentările noilor funcționari numitți. Mandatul lui Munteanu să așteaptă să fie axat pe reforma instituțională, continuarea împăduririi și modernizarea managementului intern al Agenției. În aceeași zi dl Nicu Belitei a fost numit în funcția de director al Agenției de Mediu, cu începerea mandatului din 23 ianuarie. Obiectivul său va fi finalizarea procesului de reformare a agenției, a menționat ministrul.