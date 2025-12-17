Economic

Guvernul a aprobat salariul minim și mediu pentru anul 2026

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 decembrie 2025
70 1 minut pentru citire

Guvernul Republicii Moldova a aprobat noile valori ale salariului minim și ale salariului mediu pe economie pentru anul 2026, măsuri care vizează îmbunătățirea nivelului de trai al populației și stimularea pieței muncii.

Potrivit deciziei adoptate, salariul minim pe țară va fi majorat începând cu 1 ianuarie 2026 de la 5 500 de lei la 6 300 de lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169 de ore. Majorarea, de circa 15% față de anul precedent, este destinată în special sprijinirii angajaților cu venituri mici.

Totodată, salariul mediu lunar pe economie, utilizat ca indicator de referință în mai multe calcule bugetare și sociale, este prognozat la 17 400 de lei pentru 2026, față de 16 100 de lei în 2025. Autoritățile susțin că această creștere reflectă evoluțiile economice și dinamica pieței muncii.

În același timp, Guvernul a decis consolidarea măsurilor de sprijin social. Indemnizația unică la naștere va ajunge, din 2026, la 21 886 de lei, înregistrând o creștere de peste 130% comparativ cu anul 2021. Conform estimărilor oficiale, de această indemnizație vor beneficia peste 36 000 de copii anul viitor.

Executivul precizează că majorările salariale și ajustările sociale fac parte dintr-o politică economică orientată spre creșterea puterii de cumpărare, reducerea inegalităților sociale și consolidarea competitivității economiei naționale, fiind integrate în proiectul bugetului de stat pentru anul 2026.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 decembrie 2025
70 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Statul revine în posesia infrastructurii petroliere aeroportuare după decizia privind Lukoil-Moldova

15 decembrie 2025

Moldova lansează o nouă strategie pentru dezvoltarea sectorului strugurilor de masă

7 decembrie 2025

Domenii supuse controalelor fiscale operative în luna decembrie 2025

2 decembrie 2025

Datoriile de 10 lei se anulează

1 decembrie 2025
Back to top button