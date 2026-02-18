Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care cetățenii le pot importa, la repatriere, fără taxe vamale (doc)

Guvernul a aprobat, în ședința de azi, lista bunurilor personale, pe care cetățenii care se repatriază pentru a se stabili cu traiul, le pot introduce pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import.

Lista aprobată face parte din mecanismul de aplicare a Legii cu privire la prelungirea facilităților acordate diasporei, a explicat ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița.

„În mare parte lista n-a suferit modificări, dar avem nevoie de această hotărâre de guvern ca să existe o claritate pe ce pot introduce cetățenii fără o plată a drepturilor de import”, a precizat Gavriliță.

Vezi ce conține lista: