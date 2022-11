”Grădina Bunătăților” a împărțit primele granturi

La 4 noiembrie 2022 a expirat termenul de aplicare a proiectelor la apelul lansat de „LEADER pentru Moldova Rurală”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Programul cu genericul „Investim și ne dezvoltăm local – 2022”, a oferit aplicanților șansa să câștige granturi nerambursabile de până la 80 000 lei. Dosarele au fost examinate, prin consens, conform criteriilor stabilite în regulamentul concursului, co-finanțat de către USAID și Polish Aid în cadrul Fondului de Dezvoltare. Din Grupul de Acțiune Locală „Grădina Bunătăților” fac parte localitățile Dubăsarii Vechi, r. Criuleni; s.Delacău, s.Puhăceni, s.Șerpeni, r.Anenii Noi.

La 21 noiembrie GAL ”Grădina Bunătăților”, care de curând a căpătat și u sediu în s. Dubăsarii Vechci, a făcut publice rezultatele evaluării: 8 dosare aprobate, 7 dosare au rămas pe lista de așteptare, iar 5 dosare au fost respinse.

Unul dintre dubăsărenii care a reușit să ia o finanțare nerambursabilă este Sergiu Burchin. Bărbatul ne-a spus că din copilărie este pasionat de albinărit, dar serios s-a ocupat cu taică-său de grădinărit, de sere, ca și mulți așa consăteni de ai săi. În acest an, însă, Sergiu Burchin a decis să-și echipeze un pic stupina de albine, pe care spune că o îngrijește de mai mulți ani și este mai mult un hobby.

”Am aplicat pentru un grant din care să-mi cumpăr o centrifugă pentru extracția mierii. Contribuția mea este de 30% și din grant voi acoperi 70% din cost. Voi primi 31500 lei. Este încurajator să aplicăm la așa finanțări, dar din păcate încă prea puțini oameni cunosc despre această posibilitate. Și bani chiar au fost puțini, poate că la anul viitor se va mări fondul de finanțare. Eu sunt membru al GAL și la anul mi-aș dori să mai aplic. Poate unii sunt descurajați că nu au reușit să acceseze finanțare, poate li s-a părut condițiile drastice. Cu vreo 20 de ani în urmă noi cu tata îngrijeam 10 ha de pământ și am încercat să luăm un credit de la bancă. Nu ne-au dat, dar noi vroiam să ne cumpăprăm un tractor, un cultivator și o semănătoare. Am fost pe la multe bănci, nimeni nu se uita la noi! Acum la orice colț – poftim, credit!. Au înțeles că banii sunt și la cei mici, nu doar la cei mari. Ca să aplici la GAL e altă responsabilitate, trebuie să fim persoane juridice, GȚ, SRL, sau ÎI. Sunt și unele momente care trebuie de îmbunătățit în procedura de aplicare” – ne-a povestit Sergiu Burchin.

Președintele GAL ”Grădina Bunătăților” și viceprimarul s. Dubăsarii Vechi, Constantin Macarenco, ne-a informat că s. Dubăsarii Vechi va avea parte de încă 3 proiecte finanțate din GAL, depuse de o asociație obștească, o instituție publică și un alt agent economic.

Consiliul local a aprobat și cofinanțarea a două dintre aceste proiecte, cu o sumă de 95 de mii de lei total.

”Proiectul ”O gură de apă”, la care a aplicat Asociația ”Iedera-Dubăsarii-Vechi”, care și-a propus să aducă în comunitate cisternă cu turn de apă. Acest utilaj va putea fi folosit la toate necesitățile care sunt în localitate, inclusiv la stingerea incendiilor. Proiectul ”Sat supravegheat” constă în procurarea unei drone pe care o să o putem folosi la supravegherea din aer a satului cu scopul prevenirii formării gunoiștilor neautorizate și furturilor de masă lemnoasă din fâșiile forestiere. Drona va intra în dotarea inspectorului ecologic, angajat la primărie, și aplicantă la acest proiect este primăria. Ambele proiecte sperăm să se realizeze în acest an, iar deja pentru anul 2023, vom veni cu alte proiecte. Cel de-al treilea proiect ”Sat modern” n-a fost acceptat , dar am vrut să dăm denumiri străzilor, să instalăm plăcuțe, etc. ” – ne-a explicat Constantin Macarenco.

Viceprimarul ne-a mai informat că recent comunitatea Dubăsarii Vechi a finalizat proiectul de reparație a acoperișului la casa de cultură, finanțat de Biroul de Relații cu Diaspora. De la Biroul Politici de Reintegrare au avut finanțare pentru asfaltarea unui drum de pantă cu lungimea de 150 de metri. Continuă reparația blocului central al Centrului de Sănătate.

S. Cernov