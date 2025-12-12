Gospodăriile eligibile pentru compensații au fost deja stabilite

Guvernul Republicii Moldova va continua programul de compensații prin intermediul platformei compensatii.gov.md pentru sezonul rece și în perioada 2025-2026, oferind sprijin financiar pentru peste 605.000 de gospodării din întreaga țară. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a prezentat datele privind înregistrarea și eligibilitatea beneficiarilor.

Potrivit autorităților, în acest sezon au fost depuse aproximativ 783.000 de cereri, procesul fiind susținut de peste 1.300 de asistenți sociali și registratori. În urma verificărilor realizate prin interconectarea cu mai multe baze de date ale instituțiilor publice, 605.538 de gospodării s-au calificat pentru a primi compensații, ceea ce înseamnă sprijin pentru peste 1,2 milioane de persoane.

Cele mai multe compensații vor fi acordate gospodăriilor care se încălzesc cu combustibil solid, urmate de cele conectate la gaze naturale, energie termică și energie electrică. Autoritățile precizează că peste jumătate dintre beneficiari vor primi compensația maximă, care poate ajunge până la 1.000 de lei lunar, în funcție de sursa de încălzire.

Plățile vor începe chiar din ziua anunțului pentru persoanele care au indicat un card bancar sau social, iar cei care optează pentru ridicarea banilor de la poștă vor putea face acest lucru începând cu 15 decembrie, pe baza actului de identitate. Bugetul estimat pentru acest program este de aproximativ 2,3 miliarde de lei, fonduri alocate integral din bugetul de stat.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale reamintește că toate datele declarate de solicitanți sunt verificate, iar în cazul neconcordanțelor se efectuează recalculări. Cetățenii care au nelămuriri sau contestă gradul de vulnerabilitate energetică pot apela centrul de apel dedicat sau pot transmite solicitări online, autoritățile dând asigurări că fiecare caz este analizat individual.

Începând cu luna decembrie, termenul de depunere a cererilor va fi cuprins între data de 1 și 25 a fiecărei luni.