Gimnaziul din Ohrincea are tavanul avariat, iar cei care decid preferă poziția ”nici da, nici ba”

Încă în luna mai, 2022, directorul gimnaziului Ohrincea, Viorel Grigor, a depus la Consiliul Raional Criuleni un demers de alocare a 260 de mii de lei și un deviz de cheltuieli prin care justifica necesitatea acestor bani ca să repare tavanul în câteva săli de clasă.

La 10 noiembrie 2022, în cadrul consultărilor publice a proiectelor de decizie propuse pentru ședința din 11 noiembrie, problema s-a discutat mai pe îndelete, iar directorul a spus că tavanul în două clase l-au reparat cu forțele proprii și a părinților, vara trecută, iar în cea de-a treia, în care la moment nu de fac lecții, ar fi suficient și 55 de mii de lei.

”Cum a fost posibil să fie început anul școlar dacă în școala de la Ohrincea a căzut podul? Cine a fost în comisie, trebuie să răspundă” – zicea Nicolae Grati, susținut de Iurie Andriuța, care avea aceeași întrebare către Viorel Grigor. În ajutor directorului i-a venit șefa Direcției Educație, Ala Ungurean, care a spus că a semnat actul de recepție a instituției cu condiția ca încăperea cu tavanul avariat să fie încuiată.

”Eu sunt aceea care am semnat actul de recepție și am deschis anul școlar, și mi-am asumat responsabilitatea, dar am izolat clasa ceea, acolo nu se fac ore încă din luna mai. În acele clase a plouat ani de zile, de aceea a și cedat tavanul” – a spus Ala Ungurean. Dânsa le-a mai amintit consilierilor, că a propus spre examinare la ședința din 17 iunie 2022 proiectul deciziei de reorganizare a trei gimnazii cu număr mic de elevi, printre care și gimnaziul Ohrincea, prin absorbție de către alte instituții de învățământ, dar că proiectul a fost scos de pe ordinea de zi, or, nimeni nu vrea să-și asume această responsabilitate. Dacă propunerea Direcției Educație se aproba în iunie, atunci de la 1 septembrie 2022 elevii din gimnaziile Ohrincea, Dolinnoe și Coșernița ar fi început anul școlar la instituții de învățământ cu o dotare mai bună din satele învecinate, respectiv, Cruglic, Bălțata și Boșcana, direcția asumându-și transportarea.

”Școala a primit prescripție să-și înlăture neajunsurile, dar dacă nu-s bani, n-au făcut-o. Dar în general, trebuie să realizăm că nu se merită să investim într-o școală sute de mii în care sunt 55 de copii ponderați, recent rețele de wi-fi am tras acolo. Am dat deja anul acesta un milion. Eu nu cred că se merită aceste investiții. Stimați consilieri, nu se fac studii acolo, nu se face carte, dați să închidem școala asta! La Cruglic este un liceu extraordinar, trebuie să-și asume consilierii responsabilitatea reorganizării școlilor” – spunea Olga Simon, șefa Direcției Finanțe, la fel, la consultrări publice.

Contactat de ”Est-Curier” pentru opinie și precizări, Viorel Grigor, managerul gimnaziului Ohrincea, a spus că starea acoperișului era precară încă înainte să devină dumnealui director, dar de când a preluat funcția, a reușit să repare acoperișul, au rămas tavanurile. Reparația a realizat-o cu ajutorul părinților elevilor, care au pus banii lor, și a sponsorilor, și le-a fost suficient câte 20 de mii la fiecare clasă, pentru că n-au fost defecțiuni grave. Pentru tavanul în cea de-a treia clasă a primit promisiuni că va fi acoperită reparația din componenta școlară din anul 2023, or acolo sunt putrede două grinzi, iar tavanul este din lut. Referitor la perspectiva gimnaziului din Ohrincea, dl Grigor a spus că în următorii cinci ani copii vor fi în limita a 70, chiar dacă numărul de copii va fi mai mic de 15, cât e normativul pentru a deschide o clasă.

Referitor la propunerea Direcției Finanțe de a închide această școală, dar și altele trei cu profil similar, Viorel Grigor vrea să le amintească administratorilor raionului că prima grijă a consiliului ar trebui să fie instituțiile care se află la gestiunea lor, cum ar fi școli, spitale, dar nu primăriile, cărora le alocă acum bani, ca să-și mulțumească electoratul. ”La primării care sunt la autogestiune, se dau milioane, iar pentru o școală e o problemă să se dea 200 de mii. Eu sunt contra închiderii școlii. Acum, cu suportul sponsorilor și a părinților renovăm total sala sportivă, cred să săptămâna viitoare terminăm” – spune managerul.

Referitor la studii, care nu ar fi de calitate, Viorel Grigor afirmă că în anul trecut elevii gimn. Ohrincea au fost remarcați cu locul II la olimpiada școlară la limba franceză, locul IV la chimie. Recent, echipa de fete a câștigat locul I la fotbal. ”Cum nu-i calitate? Eu abia vara asta am împlinit un an de zile de când sunt în funcție, și gimn. Ohrincea este singura instituție din r. Criuleni prezentă la campionatul republican de fotbal, la junioare, copii” – afirmă Grigor.

Conform analizei Direcției Educație Criuleni din nota informativă la proiectul deciziei de reorganizare a celor trei gimnazii (cu date de la 1 octombrie 2021), care nu a mai fost supusă discuțiilor în plenul consiliului, la Ohrincea erau 54 de elevi ponderați în 5 clase din 9 posibile (lipseau clasele III, V și VIII) cu un număr de la 7 la 14 elevi. Deficitul bugetar înregistrat cumulativ pe anii 2019-2021 al instituției a constituit 1 mln 474,2 mii lei, pentru că formula ”banii urmează elevul” nu poate acoperi cheltuielile unei școli fără a face uz de dotări suplimentare.

La Coșernița (55 de elevi) și Dolinnoe (30 de elevi) situația e similară: clasele sunt cu un număr de elevi sub limita regulamentar aprobată (minim 15 elevi). Deficitul bugetar, pe ultimii trei ani, la Coșernițșa depășea 2 mln 200 mii de lei, iar la Dolinnoe – 1 mln 480 mii lei. Cel mai regretabil, însă, spunea Ala Ungurean, este că suferă calitatea actului educației.

