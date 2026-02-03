Gazul se ieftinește cu 13,8 %

În ședința din 3 februarie 2026 ANRE a examinat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale.

Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare în prezent sau cu 13,8% mai puțin. Astfel, reducerea propusă depășește 2 lei per metru cub, ceea ce ar urma să se reflecte direct în facturile populației. Noul tarif intră în vigoare odată cu publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și deja va fi reflectat în facturile pentru luna februarie.

Săptămâna trecută, „Energocom” a înaintat ANRE cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public.

Energocom a propus o ieftinire de 1,5 lei pentru un metru cub, pentru consumatorii casnici, sau 15,25 lei pentru un metru cub, cu TVA.

Conform calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu ponderat de procurare a gazelor naturale destinate furnizării la prețuri reglementate constituie 8 206 lei/1000 m³, iar prețul mediu reglementat de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii finali, fără aplicarea componentei de corectare a venitului reglementat, constituie 12 435 lei/1000 m³.

Actualmente consumatorii casnici achită 16,74 lei pentru gaz.