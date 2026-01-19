Frigul de Bobotează: hipotermii, degerături și traumatisme

Dintre cazurile gestionate în această perioadă, trei pacienți au fost aduși prin intermediul Serviciului de urgență 112, dintre care doi pacienți diagnosticați cu hipotermie și un pacient cu degerături. Toți pacienții au beneficiat de îngrijiri medicale de urgență, fiind supuși procedurilor de stabilizare, consultațiilor de specialitate și investigațiilor necesare.