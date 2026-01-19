Frigul de Bobotează: hipotermii, degerături și traumatisme

Dintre cazurile gestionate în această perioadă, trei pacienți au fost aduși prin intermediul Serviciului de urgență 112, dintre care doi pacienți diagnosticați cu hipotermie și un pacient cu degerături. Toți pacienții au beneficiat de îngrijiri medicale de urgență, fiind supuși procedurilor de stabilizare, consultațiilor de specialitate și investigațiilor necesare.
În urma evaluării medicale, un pacient a fost transferat către o altă unitate spitalicească pentru continuarea tratamentului, iar ceilalți doi pacienți au fost internați în cadrul IMU.
Totodată, 55 de pacienți au fost consultați și investigați de medicul traumatolog, aceștia declarând că au suferit căderi pe trotuare sau în zone necurățate de gheață și zăpadă.
Dintre aceștia, 15 pacienți au prezentat fracturi și au necesitat spitalizare, iar ceilalți pacienți au primit îngrijirile medicale necesare și au fost externați cu recomandări, în regim ambulatoriu.
Medicii de la Urgență atenționează asupra importanței respectării măsurilor de prevenție în sezonul rece și recomandă populației prudență sporită la deplasare, evitarea expunerii prelungite la frig și solicitarea promptă a ajutorului medical în situații de urgență.