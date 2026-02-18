Frați gemeni – arestați pentru șantajarea unui bărbat

Doi frați din Chișinău, care ar fi cerut prin amenințarea cu moartea suma de €9000 de la un bărbat cu care au jucat poker (joc de noroc interzis în Moldova) sunt cercetați penal, anunță PCOCCS.

Frații gemeni, cu vârsta de 29 de ani, ar fi pretins că victima le-ar datora această sumă, după ce ar fi jucat mai multe partide – atât pe internet, cât și acasă. Astfel, din decembrie 2025 până la jumătatea lui februarie 2026, cei doi continuau să-l șantajeze pe bărbat, cu amenințarea că-l vor bate și omorî pe acesta și pe tatăl său. Omul a cedat insistențelor și le-a dat €1000, după care totuși a anunțat autoritățile, atunci când aceștia pretindeau și restul celor €8000.

Prin urmare, oamenii legii i-au percheziționat (și ridicat inclusiv jetoane de poker) și reținut pe cei doi, după care Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a formulat învinuirea pentru șantaj și au obținut dispunerea de către judecătorul de instrucție a aplicării arestului preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii remarcă faptul că învinuiții au mai fost cercetați penal pentru escrocherie și corupere.

Între timp, urmărirea penală continuă și pentru stabilirea altor persoane, care ar fi implicate în schema de

șantaj, timp în care cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

