Incidente

Frați gemeni – arestați pentru șantajarea unui bărbat

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 februarie 2026
21 1 minut pentru citire

Doi frați din Chișinău, care ar fi cerut prin amenințarea cu moartea suma de €9000 de la un bărbat cu care au jucat poker (joc de noroc interzis în Moldova) sunt cercetați penal, anunță PCOCCS.

Frații gemeni, cu vârsta de 29 de ani, ar fi pretins că victima le-ar datora această sumă, după ce ar fi jucat mai multe partide – atât pe internet, cât și acasă. Astfel, din decembrie 2025 până la jumătatea lui februarie 2026, cei doi continuau să-l șantajeze pe bărbat, cu amenințarea că-l vor bate și omorî pe acesta și pe tatăl său. Omul a cedat insistențelor și le-a dat €1000, după care totuși a anunțat autoritățile, atunci când aceștia pretindeau și restul celor €8000.

Prin urmare, oamenii legii i-au percheziționat (și ridicat inclusiv jetoane de poker) și reținut pe cei doi, după care Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a formulat învinuirea pentru șantaj și au obținut dispunerea de către judecătorul de instrucție a aplicării arestului preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii remarcă faptul că învinuiții au mai fost cercetați penal pentru escrocherie și corupere.

Între timp, urmărirea penală continuă și pentru stabilirea altor persoane, care ar fi implicate în schema de
șantaj, timp în care cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

https://www.facebook.com/share/v/17D8CSCfR9/

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 februarie 2026
21 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

VIDEO//Incident pe Nistru: opt pescari duși de curent pe o bucată de gheață desprinsă

18 februarie 2026

O mașină pe fundul lacului Ghidighici, descoperită de un cameraman amator care a filmat cu drona

17 februarie 2026

Din Bangladesh, India și Pakistan via Sîngerei spre Uniunea Europeană

10 februarie 2026

Explozie a unei plite pe gaz într-o gospodărie din Dubăsari soldată cu rănirea unei femei

10 februarie 2026
Back to top button