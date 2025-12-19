Fracțiunea „Alternativa” se adresează la Curtea Constițională. Vezi ce solicită

Deputații blocului parlamentar „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo și Ion Chicu, au ținut un briefing de presă, în care au anunțat că au formulat o sesizare către Curtea Constituțională în vederea examinării sub aspectul încălcării drepturilor cetățenilor a unor modificări a legislației operate în anul 2022, și anume legislația despre activitate independentă, care a substituit, în unele cazuri, activitatea economică în baza patentei de întreprinzător.

„După cum cunoașteți, prin legea nr. 356 din 2022 au fost operate modificări la legea nr. 93-98, potrivit căreia deținătorii de patente, începând cu 1 iulie 2023, au trecut la un regim fiscal simplificat, și anume activitatea independentă. La articolul 5.28 din Codul Fiscal este definită noțiunea Cod Fiscal care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului. Potrivit articolul 24 din Regulamentul cu privire la registrul unic al echipamentelor de casă și control, printarea bonului de casă trebuie să conțină, numele, prenumele și IDNP-ul persoanei fiice care desfășoară această activitate. Prin prisma normelor enunțate, persoana care desfășoară activitatea independentă are obligație să utilizeze echipamentul de casă și de control la efectuarea deconptărilor și, inclusiv să indice numele, prenumele și IDNP al persoanei fiice ce desfășoară activitatea independentă, ceea ce constituie o ingerință în viața privată a persoanei. Este contrar articolul 28 din Constituție, articolul 8 din Convenție Europeană și articolul 7 din Convenția Europeană numărul 108. De asemenea, aceste modificări legislative intră și în contradicție cu alte legi care sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și mă refer la legea numărul 133 din 8 iulie 2011 privind protejarea datelor cu caracter personal”, a prezentat Ion Chicu inițiativa fracțiunii.

Deputații au menționat că au expus ăn sesizare argumentele și vor solicita Înaltei Curți să admită sesizarea, să suspende acțiunea celor două articole contestate din Codul Fiscal și din Regulamentul cu privire la regimul unic al echipamentului de casă și control și să examineze constituționalitatea acestora. Totodată, deputații susțin că au înaintat Parlamentului o adresă, prin care solicită găsirea unei soluții legale, care să nu afecteze drepturile cetățenilor care utilizează modalitatea dată de decontări.