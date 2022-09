FOTO, VIDEO // Lucrările de reconstrucție și eficientizare energetică a Liceului Teoretic Holercani au fost finalizate

La 28 septembrie, lucrările de reparație și eficientizare energetică a clădirii Liceului Teoretic Holercani au fost inaugurate în prezența Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, reprezentantului Ambasdei Germaniei în R.Moldova, care a finanțat lucrările prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), autorități locale, copii, profesori, părinți.

Întâmpinați cu pâine și sare, oaspeții au fost delectați mai întâi cu dans și cântec, oferite de către elevi – principalii beneficiari ai investiției, după care și-au ținut discursurile, alături de gazde.

Lucrările de renovare a clădirii liceului au fost ample și au început în anul 2020, urmau să se finalizeze în octombrie 2021, dar perioada de implementare a proiectului a fost prelungită cu încă un an, deoarece, după cum ne-au informat persoane implicate în monitorizarea lucrărilor, multe din lucrări nu au fost incluse inițial în proiect, cum ar fi demolările, necesitatea altor lucrări a apărut pe parcurs, iar proiectul inițial a suferit mai multe ajustări, respectiv, a fost nevoie mereu de sume suplimentare de bani.

”Educația este cea mai bună investiție pe care o poate face o țară pentru cetățenii săi. Fără educație, nu putem astepa fii buni, cetățenii buni sau un stat bine organizat” – cita directoarea instituției, Tamara Rotari, unul din clasicii români. Tamara Rotari s-a referit la volumul de lucrări îndeplinite pentru îmbunătățirea condițiilor de studii ale elevilor și condițiilor de muncă ale angajaților:

”Instituția a fost dotată cu panouri solare pentru a avea o sursă proprie de energie electrică, au fost renovate rețelele electrice, termice, sistemele de ventilare a încăperilor cu instalarea recuperatoarelor de căldură, a fost instalată semnalizarea antiincendiară, renovat sistemul de canalizare și apeduct, schimbate ușile interioare, renovată și asigurată cu utilaje moderne bucătăria, reparații interne a sălilor de clasă, blocurilor sanitare, termoizolarea și reparația acoperișului blocului ”C”, a fost reparată capital sala de sport. Costul total al proiectului, a cărui realizare a fost dirijată de ADR Centru, antreprenorul general ”Valdcomgrup”, și în special Uniunii Europene pentru banii acordați.”

Maia Sandu, președinta RM, a mulțumit Uniunii Europene pentru acest proiect și pentru toate proiectele pe care le finanțează în țara noastră, subliniind importanța anume a proiectelor de eficientizare energetică în condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu o criză energetică severă, la fel ca și țările din toată Europa. ”Este un proiect exemplu, pe care trebuie să-l prezentăm, promovăm în alte licee, instituții publice. Avem multe instituții publice vechi, construite mulți ani în urmă, extrem de ineficiente energetic, și banii pe care noi îi cheltuim pe facturi foarte mari, i-am fi putut aloca pentru alte necesități ale copiilor, elevilor, profesorilor, pentru educație în general. Trebuie să investim în energia regenerabilă. Soarele este sus, acolo, de mult timp, noi, din păcate, abia acum facem pași serioși pentru a folosi energia regenerabilă” – a punctat Președinta.

Vicepreședintele raionului Dubăsari, Vladimir Izman, a remarcat că proiectul a fost dirijat, susținut de GIZ și ADR Centru, în parteneriat cu MIDR, costul căruia a crescut la 1 mln 200 mii de euro (inițial se preconizau aproximativ 840 de mii de euro), inclusiv contribuția Consiliului Raional, în valoare de cca 600 mii de lei. Vladmir Izman a menționat că investiția este de folos nu doar elevilor din satul Holercani, dar și din satele Molovata, Marcăuți, Oxentea, unde nu există licee, iar deplasarea la Holercani se face datorită transportului asigurat de către Guvernul României.

Dna Eugenia Porubin, acum – cadru didactic de sprijin, muncește în această școală al 49 an. Întrebată care e opinia dumisale despre reconstrucția care a durat de două ori mai mult decât s-a planificat, a spus: ”Nu vă pot reda sentimentele și bucuria pentru că asistăm la așa transformare! Suntem mulțumiți față de toți acei care au contribuit la această transformare. A durat un pic, dar a fost pandemie, am lucrat periodic online și tocmai atunci lucrau muncitorii. Ne-am descurcat! Vrem să vedem cum ne vom descurca cu căldura în acest an, având în vedere majorarea prețurilor. Dacă va fi cald, vom putea lucra mai eficient cu copiii. Am 9 discipoli cu cerințe educaționale speciale”.

Mihaela este elevă în clasa 4. Comparativ cu ce a văzut când a venit în clasa întâi, eleva spune că acum îi place lumina, că nu aveau lucrurile pe care le au acum. Copiii remarcă alarma antiincendiară, veceul interior, mobilierul și obiectele pe care nu le-au mai avut până acum, și sala de sport care a devenit mai frumoasă.

Prezent la inaugurare a fost și Ion Porubin, consilier raional, care a remarcat că pe lângă dotare și confort, liceul ar mai trebui asigurat și tehnic, bunăoară, completat cu echipamente de studii, compiutere. ”Proiectul e foarte bun, dar mai e nevoie de destule computatoare, de utilaje pentru blocurile sanitare și materiale pentru profesori” – zicea consilierul.

Maria Popușoi, secretar al consiliului local și mamă a trei copii, doi dintre care sunt actualmente elevi în această instituție, speră că dacă deja condițiile sunt bune, va crește și calitatea studiilor elevilor. Părinții se așteaptă la la rezultate școlare mai bune. ”Proiectele de eficientizare energetică sunt foarte importante, mai ales în condițiile actuale, când regiunea se confruntă cu o criză energetică. este important să economisim resursele energetice, mijloacele financiare să le direcționăm tot liceului nostru, pentru a dota clasele de fizică, biologie, chimie. Copilul meu, care este în clasa a VI-a, a învățat și în condițiile vechi, și deja în cele noi. Acum avem o iluminare mai bună, e mai cald, iar fetița cea mică a venit în cl. I, în 2020, când lucrările erau în toi. Suntem mulțumiți de rezultatul obținut!”

La Liceul Teoretic din Holercani studiază actualmente cca 330 de elevi.

