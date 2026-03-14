FOTO// Marșul Păcii la Coșnița: omagiu pentru eroii războiului de pe Nistru

La Coșnița, în raionul Dubăsari, au fost comemorați eroii căzuți în luptele de pe platoul Coșnița din timpul războiului de pe Nistru din 1992. Evenimentul a fost marcat prin tradiționalul Marș al Păcii, desfășurat pe 14 martie 2026, la care au participat Prim-ministrul Alexandru Munteanu, ministra Afacerilor Interne – Daniella Misail – Nichitin, Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării, veterani ai războiului, oficiali și locuitori ai localităților din zonă. Fanfara militară a însoțit ceremonia, iar participanții au adus un omagiu celor care și-au pierdut viața apărând independența și integritatea Republicii Moldova.

Amintirea acelor zile rămâne strâns legată de noaptea de 13 spre 14 martie 1992, când, la intrarea în satul Coșnița, o patrulă a Poliției Naționale a fost atacată de gardiști și cazaci. În timpul confruntării, plutonierul de poliție Nicolae Sotnicenco a fost ucis de un lunetist separatist. Acasă îl așteptau soția și cei patru copii ai săi, cel mai mic având doar patru luni. Sotnicenco este considerat primul bărbat căzut pe platoul Coșnița în lupta pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova.

Moartea sa a mobilizat locuitorii din zonă să-și apere comunitățile. În acea noapte, două transportoare blindate din brigada condusă de generalul Anton Gamurari au traversat Nistrul la Coșnița. Forțele erau însă inegale. Pentru a induce în eroare adversarul, comisarul Mihai Ctitor povestea ulterior că a ordonat ca un tractor cu șenile să circule între Coșnița și Vadul lui Vodă, creând impresia că sosesc mai multe tancuri. Zgomotul produs în timpul nopții i-a făcut pe gardiști să nu înainteze până la sosirea blindatelor care au venit ulterior în sprijinul apărătorilor, traversând podul peste Nistru de la Vadul lui Vodă.

Luptele de pe platoul Coșnița, care include satele Doroțcaia, Pohrebea, Pârâta și Coșnița, au durat aproximativ patru luni și au rămas printre cele mai intense confruntări ale conflictului armat din 1992.

În cadrul ceremoniei de comemorare, prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat că platoul Coșnița este „un loc al memoriei și al sacrificiului”, unde oameni simpli, agricultori, profesori sau muncitori, au devenit apărători ai țării. Potrivit șefului Executivului, acea perioadă a fost o încercare pentru statul tânăr, însă Republica Moldova a rămas pe drumul libertății, al democrației și al integrării europene.

De asemenea, el a remarcat că războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei amintește cât de fragilă este pacea și cât de mare este prețul libertății.

Șeful Guvernului a vorbit și despre măsurile luate pentru sprijinirea veteranilor și a familiilor celor căzuți, menționând adoptarea Legii privind veteranii de război, menită să consolideze protecția socială și să crească treptat sprijinul oferit de stat.

Marșul Păcii este organizat anual, pe 14 martie, pe strada principală din Coșnița, în memoria celor peste 40 de apărători ai țării care și-au pierdut viața în luptele de pe platou. Conform datelor oficiale, în războiul de pe Nistru au murit peste 300 de persoane, aproximativ 40 au fost declarate dispărute, iar alte circa 3 500 au fost rănite.

